Dinamo i Hajduk ponovno će u Slavoniju na gostovanja, dok će Rijeka na drugoligaša Karlovac
Sve se zna: Ovo su parovi osmine finala Hrvatskog kupa!
Odigrane su sve utakmice šesnaestine finala Hrvatskog nogometnog kupa i poznati su svi parovi osmine finala. Najveće iznenađenje priredila je Segesta, koja je u Sisku pobijedila Osijek 3-1 i izbacila prvoligaša. Prošlog su tjedna nastavak natjecanja izborili Dinamo, Hajduk, Istra, Slaven, Varaždin, Lokomotiva, Gorica i Rudeš.
U srijedu su odigrane i posljednje dvije utakmice. Rijeka je bez većih problema deklasirala petoligaša Vrbovec 6-0, koji je već u petoj minuti ostao s igračem manje, dok je u dvoboju drugoligaša BSK Bijelo Brdo pobijedio Kustošiju 2-1.
U Hrvatskom kupu nema novog ždrijeba za osminu finala. Parovi proizlaze iz unaprijed određenih natjecateljskih brojeva, odnosno kup-koeficijenata, pa je kostur natjecanja već poznat.
Parovi osmine finala:
Karlovac - Rijeka
Vukovar 1991 - Dinamo
Slavonija Požega - Hajduk
Mladost Ždralovi - Slaven Belupo
BSK Bijelo Brdo - Gorica
Rudeš - Segesta
Varaždin - Lokomotiva
Istra 1961 - Neretva
Zanimljivo, branitelj naslova Dinamo i prošlosezonski drugoplasirani Hajduk ponovno će morati put Slavonije. Osminu finala Hrvatskog kupa prema rasporedu će odigrati 28. listopada.
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