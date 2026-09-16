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Sve se zna: Ovo su parovi osmine finala Hrvatskog kupa!

Piše Domagoj Vugrinović,
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Sve se zna: Ovo su parovi osmine finala Hrvatskog kupa!
Rijeka: Trofej koji ?e pripasti pobjedniku Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Dinamo i Hajduk ponovno će u Slavoniju na gostovanja, dok će Rijeka na drugoligaša Karlovac

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Odigrane su sve utakmice šesnaestine finala Hrvatskog nogometnog kupa i poznati su svi parovi osmine finala. Najveće iznenađenje priredila je Segesta, koja je u Sisku pobijedila Osijek 3-1 i izbacila prvoligaša. Prošlog su tjedna nastavak natjecanja izborili Dinamo, Hajduk, Istra, Slaven, Varaždin, Lokomotiva, Gorica i Rudeš.

U srijedu su odigrane i posljednje dvije utakmice. Rijeka je bez većih problema deklasirala petoligaša Vrbovec 6-0, koji je već u petoj minuti ostao s igračem manje, dok je u dvoboju drugoligaša BSK Bijelo Brdo pobijedio Kustošiju 2-1.

U Hrvatskom kupu nema novog ždrijeba za osminu finala. Parovi proizlaze iz unaprijed određenih natjecateljskih brojeva, odnosno kup-koeficijenata, pa je kostur natjecanja već poznat.

Parovi osmine finala:

Karlovac - Rijeka

Vukovar 1991 - Dinamo

Slavonija Požega - Hajduk

Mladost Ždralovi - Slaven Belupo

BSK Bijelo Brdo - Gorica

Rudeš - Segesta

Varaždin - Lokomotiva

Istra 1961 - Neretva

Zanimljivo, branitelj naslova Dinamo i prošlosezonski drugoplasirani Hajduk ponovno će morati put Slavonije. Osminu finala Hrvatskog kupa prema rasporedu će odigrati 28. listopada.

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