'Sve za Hrvatsku! Ako treba, i na trećoj kategoriji tribina...'

Za reprezentaciju je igrao od 2006. do 2018., osvojio je s 'vatrenima' ono neponovljivo srebro, igrao za Dinamo, Manchester City. Tottenham, Bayer Leverkusen, ali uvijek će biti poznat po krvavoj glavi i vaterpolskoj kapici.

Znate o kome se radi? E pa danas 34. rođendan slavi jedan od najboljih stopera i jedan od najpožrtvovnijih igrača koje je Hrvatska ikada imala. Carlos Tevez, Cristiano Ronaldo, Neymar, Hagi, svi oni slave rođendan 5. veljače, ali taj dan je za nas ipak posebniji jer je na današnji dan u Derventi rođen Vedran Ćorluka!

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Gospodin u kopačkama, lagan kao oblatna, čovjek koji sve može, vječni zavodnik, ali čije je srce danas zauzeto, neki su od nadimaka koji su pratili Vedrana kroz cijelu karijeru. 'Rodio' se na desnom beku, ali je ubrzo u Engleskoj prebačen na stopera. Bio je član Interove momčadi koja je 2005. godine osvojila drugo mjestu u Prvoj HNL, s Dinamom osvojio dva prvenstva i Kup, a onda otišao u Manchester City 2007. godine za 13 milijuna eura. Bio je to onaj stari, romantični City koji još nije poznavao arapske milijune, ali sve se promijenilo godinu dana kasnije kada je u klub došao šeik Al Nahyan, a iz njega iz njega izašao Čarli koji je otišao u Tottenham.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U Spursima se zadržao sve do 2012. godine, godinu dana proveo u Bayer Leverkusenu, a onda 2013. preselio u svoju vječnu ljubav u kojoj se i dan danas nalazi, Lokomotiv Moskvu kojoj je s kapetanskom vrpcom donio dva Kupa i prvenstvo.

Na prvu je izgledao sporo, a kada bi krupnim koracima krenuo grabiti prema naprijed, protivnici bi gutali prašinu. Igrao je u karijeri što god bi treneri i izbornici tražili od njega, a Turci ga se posebno sjećaju. Bilo je to 2011. godine, kvalifikacije za Euro, a Slaven Bilić nije znao koga staviti na lijevi bok. A onda mu je sinula ideja. Pa Vedran sve može, zašto ne bi mogao i na lijevog beka. I pogodio je kao na Bingu. Čarli je odigrao utakmicu života, lomio je Turke na lijevoj strani kao da mu je to primarna pozicija već deset godina, a kao šlag na kraju svega zakucao je i glavom za 3-0 i odveo nas na Euro.

Foto: MAX ROSSI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Njegov život očito ne može bez Turaka.. Prošao je onu silnu bol i jedanaesterce 2008. godine na Euru, a s njima se susreo i na Euru 2016. godine kada je pokazao kako se bori za 'vatreni' dres, odnosno kapicu. U jednom skoku dobio je nezgodan udarac u glavu od Tosuna, a krv je u istom trenu krenula šikljati. Gomile gaza i zavoja zaustavile su krv, ali smetale su Vedranu. U tome trenutku liječnik reprezentacije Boris Nemec se sjetio kako u torbi ima jedan poklon koji je dobio od vaterpolista Paula Obradovića.

Otrčao je do svlačionice, uzeo vaterpolsku kapicu, zavezao ju Čarliju oko glave i ušao u legendu! Kapica je preživjela i utakmicu protiv Češke, a onda se zasluženo umirovila u Uefinom muzeju.

Ratnik, gospodin u kopačkama, čovjek velikog srca. Nema na svijetu dovoljno epiteta kojima bi opisali ovu ljudinu i facu, a faca znači biti primjer drugima.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Na SP u Rusiju stigao je nakon oporavka od ozljede, a većinu utakmica presjedio je na klupi. Senator, čovjek koji je skupio 103 nastupa za reprezentaciju i on sjedi na klupi? No njemu to nije smetalo.

Bio je svjestan da se njegova reprezentativna karijera bliži kraju, da su tu mlađi i brži, ali on je i na klupi dao svoj obol. Motivirao je suigrače, bio produžena ruka izborniku Daliću i pokazao što znači biti faca u istinskom smislu.

- Klupa? Za Hrvatsku sam spreman biti i na tribini. I to, ako treba, na trećoj kategoriji tribine. Sve za Hrvatsku. Dečki igraju odlično i nema nikakvog razloga nešto mijenjati u momčadi - rekao je Čarli nakon stotog nastupa za reprezentaciju.

Foto: Jens Wolf/DPA/PIXSELL

U mirovinu je otišao onako kako to gospoda zaslužuje, sa srebrom oko vrata i uspješno zatvorenim jednim poglavljem. Umirovio se i posvetio Lokomotiv Moskvi gdje je već osam godina, ali i dalje ne može bez reprezentacije i svog Dinama.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Navijao je za 'Modre' u Europskoj ligi i Ligi prvaka, uz 'vatrene' bio do plasmana na Europsko prvenstvo, a onda u privatnom životu osvojio zlato. Sa suprugom Frankom dobio je sina Viktora.

Foto: Christian Charisius/DPA/PIXSELL

Neka samo slave Tevez, C. Ronaldo, Neymar, Hagi, nogometaši bez kojih nogomet ne bi bio isti, ali Ćorluka je nogometaš bez kojeg naša reprezentacija ne bi bila ista. On je postao sinonim borbenosti i srčanosti, gospodin na terenu i izvan njega, čovjek koji je pokazao kako se face ponašaju.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Gospodine s vaterpolskom kapicom, želimo ti sretan 34. rođendan!