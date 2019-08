Sve za sliku: Ganjao je Salahov Bentley pa se zabio u rasvjetu

Navijači su na svašta sposobni kako bi dobili i najmanji trenutak s voljenim nogometašem. To je pokazao i mladi Louis Fowler (11) koji je za sliku sa zvijezdom Liverpoola Mohamedom Salahom (27) žrtvovao nos. Naime, u jurnjavi za autom spomenutog nogometaša zaletio se u rasvjetni stup koji se samo 'stvorio' ispred njega.

- Živimo nasuprot Melwooda i dečki su ove praznike imali cilj slikati se sa svojim herojima. Salah je bio jedan od posljednjih s kojim nisu imali sliku pa su mahali i trčali za njegovim autom kako bi pridobili pažnju. No, Louis se zaletio direktno u rasvjetni stup i razbio nos kako je pao na pod - objasnio je očuh dječaka Joe Cooper.

Foto: Twitter

Vjerojatno je Salah primijetio kako se dječak ozlijedio pa je se vratio kako bi provjerio je li sve u redu s dječakom.

- Kad je Mo stigao mi smo još uvijek pokušavali shvatiti što se točno dogodilo. Nitko nije mogao vjerovati kad se Salah pojavio, ali on je odmah upitao dečke jesu li dobro i zagrlio ih, a to im je obojici trebalo - rekao je očuh dječaka.

Bio je to svojevrsni nesretni slučaj, ali sa sretnim završetkom. No, bilo kako bilo, Louis i njegov brat ostvarili su svoj cilj i slika sa Salahom je u vitrini. To što je na slici nos razbijen i pola lica u krvi, trenutno nije bitno.