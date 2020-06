Šveđani bi i reprezentaciju, ali HNL još dvije godine na Areni: HT želi kupiti prava i do 2032.!

Arena Sport ima pravo na iduće dvije godine prijenosa Prve HNL, tko će nakon toga prenositi Dinamo, Hajduk, Osijek i ostale naše klubove, pitanje je na koje bi odgovor mogli znati za par mjeseci

<p>Neki su se ljubitelji HNL-a ovih dana zapitali gdje će od iduće sezone moći gledati prijenose svojih klubova.<strong> Arena Sport</strong> ima još dvije godine prava na prijenose hrvatske lige. Dakle, 2020., 2021. i sve do svibnja 2022. godine naš je nogomet na programima MAXtv-a. Kako neslužbeno doznajemo, Hrvatski Telekom želi kupiti prava za HNL sve do 2032. godine. </p><p>Švedski 'Endorphin Magine' je utemeljen prije tri i pol mjeseca, a dio je grupacije 'Magine Holding'. Njihova je ponuda u ponedjeljak prihvaćena od strane osam prvoligaških klubova. Inter nije bio prisutan, Hajduk se protivi toj ideji, svi su ostali za.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: VAR u HNL-u</strong></p><p>Šveđani su kupili i prava na Drugu HNL, ali i prijateljske utakmice hrvatske nogometne reprezentacije. Ta je tvrtka postala partner HNS-a. Oni bi se mogli odlučiti da putem streama deset godina prenose HNL, ali je puno izglednija i gotovo sigurna varijanta da će TV prava htjeti prodati nekoj tvrtki u Hrvatskoj. </p><p>Nedavno smo doznali kako HRT neće slati ponude da otkupi HNL, ali isto tako je moguće da bude otkupio neke utakmice hrvatske lige. Šveđani će imati pravo na otprilike 300 prijenosa godišnje i HRT bi mogao otkupiti neke derbije HNL-a ili neke prijateljske utakmice reprezentacije, ali naravno da će u prednosti biti oni koji će htjeti uzeti cijeli paket.</p><p>Tek slijede pregovori, a HNS i švedska tvrtka uskoro će potpisati ugovor. Primjerice, kad se pregovara o pravima prijenosa za Ligu prvaka, ti pregovori često traju i do šest mjeseci. Počinju u kolovozu, a završe negdje u veljači. Kad Šveđani odluče pričati o TV pravima, onda će oni zainteresirani krenuti u pregovore. Hipotetski to mogu napraviti već 1. srpnja, a mogu i pričekati koji mjesec da se situacija malo popravi. Ipak su svi pogođeni korona virusom.</p><p>Prvoligaši bi po sezoni mogli dobiti oko milijun eura. Novac za TV prava bit će puno veći i jasno je da će onaj tko bude prenosio HNL od 2022. do 2032. godine imati sjajnu zaradu. Koliko će samo novca dobiti od TV reklama...</p><p>Uglavnom, oni koji imaju MAXtv mirni su još dvije godine. Ne moraju razmišljati gdje gledati derbije HNL-a, a lako je moguće da i nakon toga prijenosi budu na Areni Sport.</p>