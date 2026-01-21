Šveđani ukočili glavne poluge, na 'streljani' se i najbolji ugase

Šveđani su nadigrali Hrvatsku (33-25) i u drugi krug Europskog prvenstva prenijeli dva boda. Bio nam je ovo najteži poraz na europskim prvenstvima od EP-a 2016. i Francuske (24-32). Malo ili skoro nimalo bilo je pozitivnih stvari u igri Hrvatske. Evo kako su igrali:

Dominik Kuzmanović 3 (8/30 obrana, 1 gol) - vrlo dobar u prvom dijelu, za "samo" -4 Hrvatske, ugasio se na streljani u nastavku.

Mario Šoštarić 2 (1/4) - promašio zicer sa šest metara, s krila, sedmerac... Slabo i u obrani.

Luka Lovre Klarica 2 (1/3) - okrenuo ga Johansson, nije iskoristio loš Martinovićev dan.

Josip Šimić 2 (0/1) - promašaj s crte pa vrući krumpir, bit će bolje.

Zvonimir Srna 4 (7/10) - vukao nas sam u prvom poluvremenu, pomoć nije imao. Samo da ostane snage za Island.

Matej Mandić 3 (4/13 obrana) obranio sedmerac, solidnih 31 posto. Samo što je već bilo gotovo.

Ivano Pavlović 2 (1/4) - svaka je ovakva utakmica škola. Ipak su mu 22.

Zlatko Raužan 3 (3/3) - plesao iza leđa Šveđana na početku, ali nije lopta dolazila do njega. Ono što je stiglo, zabio je. Dosta minuta i u obrani danas, to će vrijediti za budućnost.

Marko Mamić 2 - nema se što previše dodati, obrana 5-1 danas nije valjala. Ima dva dana pripreme za Kristjanssona.

Luka Cindrić 2 (1/3) - ovo je bila večer Darja, Bergendahla i Carlsbogarda.

David Mandić 2 (1/1) - previše smo pucali na halfovima. Čekamo njegovu "krv u očima".

Tin Lučin 2 (1/6) - nije bio X faktor.

Ivan Martinović 2 (2/6) - bez gola do 48. minute, Šveđani su se bolje pripremili. Neka je ispucao najlošiju utakmicu za reprezentaciju.

Leon Šušnja 3 - pokušao zatvarati pukotine kojih je bilo puno. Trud je tu, ali...

Filip Glavaš 3 (4/4) - siguran s krila, ali ona poklon-lopta s igračem više...

Marin Jelinić 3 (2/3) - opet korektno odradio rolu, po običaju.

