Šveđanima nije svejedno što im dolaze Boysi: 'Oni su jedni od najzloglasnijih ultrasa u Europi'

Zagrebački Dinamo u četvrtak igra jako bitan dvoboj u Europskoj ligi. "Modri" gostuju kod Malmöa, a pobjedom bi nastavili sjajan niz pobjeda u ovoj europskoj sezoni. Momčad Marija Kovačevića će imati sjajnu podršku s tribina na gostovanju jer velik broj Bad Blue Boysa dolazi u grad na obali Švedske. Tamošnji mediji građane pozivaju na oprez te Boyse opisuju kao "zloglasne".

Zagreb: Navijači na susretu Dinama i Slaven Belupa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Portal Sydsvenskan je tekst o Dinamovoj navijačkoj skupini naslovio: "Nasilje, politika i strast: Zloglasna Dinamova Ultras skupina dolazi u Malmö" te su u tekstu naglasili kako su sve policijske snage u stanju pripravnosti kako bi se spriječili neredi.

"Zloglasni su kao jedni od najtvrdokornijih i najbučnijih pristaša na svijetu. Malo je klubova koji imaju navijačke skupine koje se mogu mjeriti s momčadi koju podržavaju u smislu međunarodne pažnje. Za Dinamo Zagreb to je vjerojatno slučaj. Gdje god igrači idu, njihovi navijači ih slijede. Izvještaji prije utakmice često su jednako o Bad Blue Boysima, BBB, koliko i o tome što će se događati na terenu. Možda je to i logično, budući da utjecaj skupine na klub daleko nadilazi puko hvalospjeve momčadi tijekom utakmica", stoji u tekstu, a u jednom dijelu se i navodi kako su Boysi imali "ulogu u nastanku jugoslavenskog građanskog rata", što je nespretno napisana izjava. Ipak, u većini teksta pokušali opisati Boyse. Također, spomenuli su i sukobe u Bergamu i Ateni.

Pristalice "modrih" su vrlo brzo pokupovale sve karte za gostovanje u Švedskoj te je klub zatražio i dodatan kontingent ulaznica, koji je i dobio. Radi se otprilike o 1500 ulaznica, a dinamovaca bi moglo biti i više jer bi mogli u modro plavu mogli obojiti i domaće tribine.