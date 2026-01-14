Obavijesti

Svetini nije bilo spasa. A dok se čekao epilog, pojavio se čovjek koji je već odletio iz HNS-a...

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 3 min
Manifestacija otkrivanja spomen ploče i mijenjanja imena sportskog centra ''Krčevine'' u ''Sportski centar - Stjepan Pršir Luci''. | Foto: Sanjin Strukic; Sanjin Strukic/PIXSELL

Svetina se povukao prije sjednice Izvršnog odbora, ali Savez mu ne može dati otkaz jer nije napravio pravni prekršaj pa će mu pronaći novu poziciju

Dok je sunčana idila topila preostali snijeg na zagrebačkim ulicama i izmamila osmijehe na lice građana, nervoza i neizvjesnost osjetili su se na ulasku u Hilton. Članovi Izvršnog odbora HNS-a su, smrknuta i ozbiljna lica, pristizali u hotel na izvanrednu sjednicu na kojoj se trebalo odlučivati o sudbini glavnog tajnika Tomislava Svetine (56), koji je prije dva tjedna, u hercegovačkom restoranu Udovice, uhvaćen u društvu bjegunca od hrvatskog pravosuđa Zdravka Mamića.

