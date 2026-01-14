Svetina se povukao prije sjednice Izvršnog odbora, ali Savez mu ne može dati otkaz jer nije napravio pravni prekršaj pa će mu pronaći novu poziciju
Svetini nije bilo spasa. A dok se čekao epilog, pojavio se čovjek koji je već odletio iz HNS-a...
Dok je sunčana idila topila preostali snijeg na zagrebačkim ulicama i izmamila osmijehe na lice građana, nervoza i neizvjesnost osjetili su se na ulasku u Hilton. Članovi Izvršnog odbora HNS-a su, smrknuta i ozbiljna lica, pristizali u hotel na izvanrednu sjednicu na kojoj se trebalo odlučivati o sudbini glavnog tajnika Tomislava Svetine (56), koji je prije dva tjedna, u hercegovačkom restoranu Udovice, uhvaćen u društvu bjegunca od hrvatskog pravosuđa Zdravka Mamića.
