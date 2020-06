'Svi klubovi u mojoj karijeri bili su posao. Dinamo je jedini klub za koji sam igrao iz čiste ljubavi'

Ne postoje riječi kojima bih opisao osjećaj svaki puta kada sam stavio grb Dinama na svoja prsa. Svaka sekunda u dresu Dinama bila je posebna, rekao je Gavranović koji se oprostio od Dinama...

<p><strong>Mario Gavranović</strong> (30) danas je odradio posljednji trening kao igrač Dinama! Švicarskom napadaču ugovor s 'modrima' traje još šest dana, do 30. lipnja, no u dogovoru s čelnicima kluba od suigrača se oprostio na današnjem treningu. Preostale dane do isteka ugovora, iskusni će napadač iskoristiti za 'pakiranje kofera' i odlazak iz <strong>Hrvatske</strong>. Mario Gavranović sada je slobodan igrač, te u potrazi za novom igračkom destinacijom, u Maksimiru je svoje odigrao...</p><p>U Dinamo je stigao u siječnju 2018. godine, pa za 'modre' skupio 88 nastupa u kojima je postigao 28 golova, tome dodao i 11 asistencija. Ove sezone stigao je i do trećeg uzastopnog naslova prvaka s <strong>Dinamom</strong>, osvojio je jedan Kup (2017/18.) i jedan Superkup (2018).</p><p>Za Gavranovića je danas završilo jedno lijepo poglavlje u kojem je s 'modrima' igrao Ligu prvaka i Europsku ligu, a sam kaže da je ispunio svoj dječački san. </p><p>- Danas je poseban dan u mojoj karijeri. Nakon dvije i pol godine sreće, zadovoljstva i čiste emocije, stigao je moj rastanak s najdražim klubom. Ne postoje riječi kojima bih opisao osjećaj svaki puta kada sam stavio grb Dinama na svoja prsa. Svaka sekunda u dresu Dinama bila je posebna i svaku ću pamtiti do kraja života - napisao je Gavranović pa nastavio:</p><p>- No, svaki sastanak nosi i rastanak, a ovaj naš se dogodio večeras kada sam posljednji puta istrčao na travnjak Maksimira. Svi klubovi u mojoj karijeri bili su posao. Čisti profesionalizam. I za svaki sam davao cijelog sebe jer drugačije ne znam. No, Dinamo je bio nešto drugo. Dinamo je bio čista ljubav i ostvarenje dječačkog sna. Biti djelom momčadi koja je u dvije sezone donijela toliko veselja i sreće svojim navijačima je nešto posebno. I da nikada više ne odigram niti sekunde na travnjaku, moja karijera je igranjem za Dinamo ispunjena. Hvala svima vama koji ste bili dio mog maksimirskog puta. Od trenera, suigrača, ljudi iz kluba te navijača. S vama je sve to bila pjesma, a u meni ćete imati najvećeg navijača - oprostio se Gavranović.</p>