Svi nose 'bilu' boju! Evo koliko je Hajduk prodao dresova 2024.

Rijetko će te prošetati po Splitu, ali i Dalmaciji, a da oko sebe ne vidite nekoga tko nosi dres Hajduka. Zarada od dresova u Hajduku značajno je porasla u zadnjih pet godina, a splitski klub je sada objavio koliko su dresova prodali u 2024. godini. Također, otprilike se i zna koliko su zaradili na njihovoj prodaji.

Svečano otvoren Hajduk Fan Shop na splitskoj Rivi | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U 2024. Hajduk je prodao 50.000 dresova, a prodajni odjel zaradio je oko 8,5 milijuna eura. To je velik porast u odnosu na 2023. godinu kada su prodali oko 29.000 dresova, a tada je prihod prodajnog odjela bio nešto više od 6,6 milijuna eura, a tih 29.000 dresova donijelo je oko 2 milijuna eura. Samim time, zarada od samo 50,000 prodanih dresova Hajduku je donijelo oko 3,5 milijuna eura.

Naravno, klub kao klub neće zaraditi toliko jer treba platiti poreze i dio koji ide tehničkim sponzorima. Podsjetimo, tehnički sponzor "bilih" do lipnja prošle godine bio je Macron, a onda su prešli na Adidas. Iako se ne zna kolika je točna zarada kluba, procjenjuje se da Hajduku od ukupnog iznosa prodanih dresova pripada 20 do 30 posto, pa je klub uprihodio oko milijun eura.

Split: Rakitićev dres u Fan shopu Hajduk | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ovo je velik pomak u razmaku od pet godina. Naime, 2020. godine, Hajduk je prodao samo 5039 dresova što bi značilo da je prodaja u 2024., u odnosu na 2020. porasla za nevjerojatnih 900 posto. Porast prodaje dresova krenuo je 2021. godine kada je Marko Livaja stigao pod Marjan, a zanimljivo će biti vidjeti koliko će zaraditi u 2025. godini.