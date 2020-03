'Svi razmišljaju kako preživjeti, a ne kako platiti rate za igrače'

Neymar može biti spokojan i miran. Sigurno će još jedno vrijeme biti najskuplji igrač svih vremena. PSG je 2017. godine Barceloni za njega platio 222 milijuna eura, a zbog situacije s korona virusom, u idućim prijelaznim rokovima ne treba očekivati neke slične transfere.

- Zaboravite na lude transfere, nitko neće lako izvaditi novac nakon ove situacije s korona virusom - rekao nam je najpoznatiji hrvatski menadžer Marko Naletilić i nastavio:

- Ljetnog prijelaznog roka možda neće niti biti, a u iduća dva prijelazna roka ne očekujem da će klubovi biti rastrošni, mislim da se neko vrijeme može zaboraviti na transfere od 100-150 milijuna eura.

Lopta diljem Europe miruje već nekoliko tjedana. Pitanje je kad će opet krenuti s centra. U četvrtak je Fifa u svojem internom dokumentu na kojemu je radila posebna radna skupina zadužena za korona virus donijela odluku prema kojoj bi se trenutačno važeći ugovori klubova s igračima i trenerskim osobljem trebali produžiti sve do završetaka natjecanja koja su proteklih tjedana prekinuta.

- Svi će klubovi biti primorani reagirati na ovu situaciju. Mislim da će svi krenuti u smanjivanje plaća igračima ili zamrzavanje plaća. To bi mogao biti jedini način da prežive - kaže Naletilić.

Na sličan se potez odlučio i Dinamo. Oni su odlučili igračima smanjiti primanja, ali prva momčad i trener Nenad Bjelica na to nisu pristali. Ipak, Dinamo planira sprovesti odluku.

- Dinamo ne živi od novca od TV prava ili od kupovine ulaznice. Živi od prodaje igrača. Naravno da se formalno i pravno igrači imaju pravo žaliti na odluke kluba i tražiti svoja primanja. Teško je očekivati da će klubovi u ovakvoj situaciji uplaćivati dogovorene rate za igrače. Istina, tu Fifa može reagirati, ali mislim da Fifa sad ima i većih problema od tužbi klubova. Ne očekujem da, primjerice, klubovi koji su Dinamu dužni rate za igrače, razmišljaju kako će ih platiti u ovoj situaciji. Njima je najvažnije da nađu plan kako da ovo prežive. Pa tko zna kad će se opet igrati nogomet - kaže Naletilić.

Zadnji je transfer bio Olmov u Bundesligu. Leipzig je Dinamu za Danija Olma platio fiksni dio odštete, a bonusi ovise o njegovim nastupima i poziciji kluba na tablici. Dinamo idućih mjeseci treba dobiti novce preko rata za Filipa Benkovića od Leicestera i za Ivana Šunjića od Birminghama.

Pitali smo ga događa li se sad išta na nogometnoj tržnici.

- Sve miruje, možda neki klubovi obavljaju razgovore s nekim igračima ili menadžerima, ali to su samo prvi kontakti. Nitko u ovakvoj situaciji ne razmišlja i ne ide raditi i dogovarati neki veliki posao. Niti najvećim klubovima to nije u planu. Pa korona virusa djeluje na najveće klubove svijeta, Bayern, Barcelonu. Ranjene su najveće nogometne države na svijetu. Tko zna kad će se uopće ponovno igrati. Vlada velika neizvjesnost i logično je da se klubovi odlučuju na takve poteze. Štednja je svima primarna, svi će smanjivati potrošnju. Treba plaćati sve od oružara pa do trenera prve momčadi. Sigurno će biti puno rezanja - za kraj će Naletilić.