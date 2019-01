Svi se boje Hrvata: Lewis zbog 'umora' odbio meč sa Stipom...

Propao je veliki spektakl!

U nedostatku kvalitetnih borbi za UFC-ovu priredbu u Brooklynu na prvom, povijesnom UFC ESPN+1 eventu, čelnici elitne borilačke promocije pokušali su upariti Derricka Lewisa i američko-hrvatskog borca Stipu Miočića, prenosi FightSite.

Derrick Lewis potvrdio je kako su mu Dana White i ekipa ponudili meč protiv bivšeg prvaka, no on je tu borbu odmah odbio. Kao razlog je naveo nagomilani umor zbog čestih borbi. Argument mu se može uvažiti jer je imao tešku borbu protiv Alexandera Volkova, a zatim i meč protiv Daniela Cormiera na UFC-u 230 mjesec dana kasnije u kojem ga je DC 'razvalio'.

- Htjeli su me u kavezu sa Stipom i javili su mi u zadnji čas. Ali ja sam htio vremena za oporavak. Želim se boriti protiv Miočića, ali ne tako brzo, pogotovo ne nakon meča koji sam imao s Cormierom, koji je više hrvač - rekao je Lewis.

'Crna zvijer', kako zovu Lewisa, to je potvrdila na gostovanju kod Ariela Helwanija u njegovoj emisiji na ESPN-u.

Derrick Lewis tells @arielhelwani that the UFC had asked him to face Stipe Miocic on this weekend's upcoming card, but he wanted to rest up following the Cormier fight.