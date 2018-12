Svi smo mi Koulibaly: Navijači Napolija podržali su Senegalca

Možda je vrijeme da sami poduzmemo nešto, da prestanemo igrati i izađemo s terena. Kaznit će nas, uzet će nam bodove, ali spremni smo na to. Ovo nije dobro za talijanski nogomet, rekao je Carlo Ancelotti, trener Napolija.

Inter je slavio protiv Napolija 1-0 golom Martineza u sudačkoj nadoknadi, ali 10 minuta prije toga stoper Napolija Kalidou Koulibaly dobio je crveni karton. Prvo žuti karton zbog povlačenja, a onda i drugi žuti karton zbog - aplauza.

Je li to bilo sarkastično pljeskanje prema sucu ili prema navijačima koji su ga rasistički vrijeđali, nije potpuno jasno. No jasno je kao dan da su Senegalca Interovi navijači vrijeđali jer je druge boje kože. U 21. stoljeću.

Mnogi sportaši i navijači podržali su Senegalca u borbi protiv rasizma jer je to danas nešto nepojmljivo. Na utakmici između Bologne i Napolija navijači su ponijeli sa sobom slike od Koulibalyja te ih visoko podignuli u zrak dok su neki imali i maske s njegovom facom.

Non importa il colore della pelle.

Non importa la religione.

Non importa per quale squadra fai il tifo. Il calcio, come tutti gli sport, é un gioco. E tutti i giochi sono passione, divertimento, libertà: e nella libertà siamo tutti uguali!

Domani saremo tutti Koulibaly! pic.twitter.com/qrZrNZ9Ypn