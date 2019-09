'Svi smo znali raditi dječačke gluposti, ali Oršić je bio miran'

Mislav Oršić u utorak je oduševio nogometnu Europu, krilni napadač Dinama zabio je hat-trick u svom debiju u Ligi prvaka.I postao tek deveti igrač u povijesti koji se na takav način odmah prezentirao Europi. Nova zvijezda Dinama, pa i hrvatski reprezentativac, imao je drugačiji put, rođeni Zagrepčan je do Dinama i reprezentacije stigao čak i preko Azije.



- Gledajte, kod nas ljudi jako podcjenjuju taj azijski nogomet, mnogi nisu ni svjesni kakav se nogomet igra u Kini, Japanu ili Južnoj Koreji. A tamo je Oršić bio prava zvijezda. Nitko danas u nogometnom svijetu ne baca novac bez veze, za sumnjivu robu, a Oršić je milijunske transfere već radio kada je iz Jeonnam Dragonsa prešao u kineski Changchun Yatai, pa i kada se vratio u južnokorejski Ulsan - kaže nam je Ivan Kovačec (31), hrvatski nogometaš koji je s Mislavom Oršićem dijelio svlačionicu u Južnoj Koreji.



- Puno me ljudi zvalo i pitalo kakav će Oršić biti u Dinamu, ma znao sam da će biti - fantastičan. Znate, kada svaki dan trenirate i igrate s nekim, uspijete ga upoznati, a Oršić je čudesan profesionalac koji u svakom trenutku ide 200 na sat. I ako je netko zaslužio sve što mu se događa u karijeri, onda je to baš Mislav. Iskreno sam vjerovao kako će biti prevaga u Dinamu, mene nije nimalo iznenadio svojim igrama.



A jedan od onih koji se Mislava Oršića dobro sjeća iz dječačkih dana je i Josip Močilac (28), danas nogometaš drugoligaša Kustošije. Junak utakmice protiv Atalante kao klinac je trenirao u Kustošiji, u generaciji dijelio svlačionicu s Močilcem, ali i Marijom Šitumom.

- Oršić je oduvijek, još kao klinac, bio samozatajan tip, nikada nije bio nametljiv ili problematičan, pa ni pretjerani zajebant. Onako, bio je mirniji i povučeniji dečko. Igrali smo par godina zajedno, a on je godinu dana mlađi. Puno nas je zbog nekakvog dječačkog adrenalina znalo napraviti kakvu glupost, možda negdje ukrasti čokoladicu ili skakati preko balkona, a Oršić to nikada ne bi napravio. Baš je bio miran tip - kaže nam Josip Močilac, pa dodaje:



- Kao igrač u tim danima, on ne bi radio razliku u situacijama 'jedan na jedan', uvijek bi se oslanjao na taj svoj izbačaj i odličan šut. Oršić i Šitum su igrali zajedno, a danas su obojica u Dinamu. Kada smo bili klinci, Šitum je 'žario i palio', on bi uzeo loptu, prošao petoricu, pa zabio ili namjestio gol, a Oršić nije baš tako odskakao. No, to je nogomet, netko dominira sa sedam ili osam godina, pa nestane kasnije. A Oršić je samo rastao, postajao sve bolji, pa konačno i uspio. Da, malo me čak i iznenadio, možda nije bio talent kao neki, ali je radom i zalaganjem okolnim putem stigao do Dinama i reprezentacije, svaka mu čast.



Tu generaciju Kustošije, koja je dala čak dva hrvatska reprezentativca (Šitum igrao za Hrvatsku na Kina Kupu), trenirao je Velimir Babić do kojeg jučer uz sve napore (i 10-ak telefonskih poziva) nismo uspjeli doći. Kao ni do njegovih dječačkih slika iz NK Kustošija.





Mislav Oršić rođeni je Zagrepčan, a kao klinac pohađao je Osnovnu školu Ante Kovačić u zagrebačkom naselju Špansko. Tijekom jučerašnjeg dana posjetili smo i tu školu, a tamo danas svi pucaju od ponosa. I oni koji su ga poznavali, pa i oni koji se slabije sjećaju Mislava. Poput današnje ravnateljice Jadranke Salopek. Vremena se mijenjaju, nastavnici odlaze u penziju, tako je i njegovu osnovnu školu preplavila 'mlađa generacija'.



- Iskreno, baš ga se i ne sjećam, osobno mu nisam nikada predavala, tako da ne mogu puno pričati o Mislavu. Ali, svi smo jako ponosni na njega i sve njegove nogometne uspjehe - kratka je bila ravnateljica Salopek.



Zvijezde Dinama nema niti u spomenarima ili godišnjacima te škole, u 'njegovo vrijeme' još nije sve bilo kompjuterizirano, a u tim su knjigama tek slike učenika koji su kretali u prvi, te završavali osmi razred te škole. A Mislav se u Osnovnu školu Ante Kovačić upisao u drugom razredu, dok je u osmom preskočio kolektivno razredno slikanje. Šteta, velika šteta. No, hrvatskog reprezentativca dobro pamti negdašnji razrednik iz te škole, a danas saborski zastupnik Marko Sladoljev.

Tijekom jučerašnjeg dana bili smo u kontaktu i s Mislavom, Oršić nam je poslao i svoju fotografiju kada je tek s pokojom godinom naganjao loptu. Njegova nevjerojatna predstava protiv Atalante zadala nam je puno problema, 'pola dana' proveli smo tražeći njegove prijatelje, suigrače ii profesore iz djetinjstva, do mnogih je bilo teško doći.



Mislav Oršić jučer je bio sretan i ponosan (kako i ne bi?), ipak je on glavni junak 1. kola Lige prvaka. Nevjerojatno skroman i pristupačan dečko koji zaslužuje sve što mu se događa u životu. I koji se za sve sam izborio, do voljenog kluba morao je ići okolnim putem, bez ikakvih veza, zato ga navijači i toliko cijene. A utakmicom protiv Atalante ušao je u Dinamovu povijest, novinarstvom se bavim već 15-ak godina, no baš je Oršić za dvoboj protiv Atalante dobio moju prvu 'desetku' u povijesti. Zasluženo...

Uostalom, braniči Atalante jedva čekaju nove dvoboje protiv Juventusa, Rome ili Napolija, tamo ih ne čeka Mislav Oršić. Barem ne za sada...