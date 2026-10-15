Svi su zazivali novi nastup Doris uoči Hajduk - Ajax. Evo što su nam o tome poručili iz kluba...

U Dioklecijanovim podrumima u srijedu je održana utemeljiteljska večer Hajduk Business Network, zajednice poduzetnika, menadžera i profesionalaca koje povezuju Hajduk, posao i želja za stvaranjem novih prilika. Na svečanosti se okupila prva generacija koji su darivani posebnim poklonima, a najavljeno je kako će slične večeri organizirati u Švicarskoj, Njemačkoj, Zagrebu.

Pokretanje videa... VIDEO EKSKLUZIVNO Legendarni Lukas Podolski u Splitu: Predivan je grad, došao sam gledati Hajduk | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Okupili smo 27 prvih članova utemeljitelja koje smo predstavili javnosti i jedne drugima. Tu su i naši članovi uprave, Nadzornog odbora, Hajdučke zajednice, predstavnici dugogodišnjih sponzora kluba. Ovo je prvi gala event, sljedeći će biti tematski i bit će organizirani na stručne teme. Prvi već sljedeći tjedan uoči utakmice s Thunom organiziramo u Švicarskoj. Panel raspravu na temu sponzorstva u sportu, a mogu vam potvrditi da će jedan od panelista biti predstavnik Uefe. Nakon toga imamo event i u Njemačkoj, gdje će se govoriti o infrastrukturi i identitetu samoga kluba, kojim želimo potaknuti priču kako stadioni i novi kvartovi nose poboljšanja za cijelu zajednicu. Uslijedit će i event u Splitu pod nazivom Digital edition, gdje ćemo okupiti naše partnere, sponzore i članove Networka koji su u toj sferi poslovanja, u digital businessu. Smisao cijele priče je da članovima omogućimo umrežavanje, poslovno povezivanje, da pod okriljem i organizacijom Hajduka za sebe stvaraju neke nove poslovne prilike - otkrio nam je Vanja Lopušinski, voditelj projekta Hajduk Business Networka.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Hajduk je ne tako davno utemeljio Hajdučku zajednicu, tijelo iz kojeg klub već neko vrijeme crpi nove čelnike Uprave i Nadzornog odbora, a Hajduk Business Network bi trebao biti bazen iz kojeg će crpiti nove sponzore i ljude koji će pomagati klubu i sebi u pronalaženju novih poslovnih prilika.

- Glavni cilj je upoznati neke ljude iz inozemstva, ovdje su ljudi iz Švicarske, iz Francuske, uskoro očekujemo i poslovne ljude iz nekih drugih zemalja. Cilj je upoznati ljude koji žele pomoći klubu, da ih međusobno upoznamo, povežemo i približimo klubu, ali i da oni sami imaju od cijele priče korist za svoje tvrtke. Ima jako puno poslovnih zajednica u svijetu. Evo, mi smo sada utemeljili i našu i nadamo se da će svi od nje imati koristi - kazala nam je članica uprave Marinka Akrap, koja aktivno sudjeluje u novom projektu.

Split: Nadzorni odbor Hajduka o smjeni Lukše Jakobušića | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Hajdukov marketing segment je kluba koji godinama prednjači, kako rezultatima tako i inovativnim idejama i rješenjima. U prošlosti su osigurali financijsku stabilnost kluba, a čine to i danas. No unatoč tome, u zadnje vrijeme javljaju se kritičari s tvrdnjama kako je Hajdukov marketing propustio priliku osigurati značajniju zaradu nakon plasmana kluba u grupnu fazu Konferencijske lige. Iskoristili smo priliku i upitali gospođu Akrap da javnosti pojasni što je sve napravljeno, odnosno, što je sve bilo moguće napraviti:

- Jedan detalj otkrit će vam puno toga. Mi smo Konferencijsku ligu izborili 27. kolovoza pobjedom u Rakowu, 28. kolovoza dobili smo od Uefe ime tvrtke koja jedina prodaje službene proizvode s oznakama natjecanja, 2. rujna smo naručili kontingent proizvoda s rokom dostave pet do šest tjedana, i čim je stigao, par dana uoči Ajaxa, oglasili smo ga i stavili u prodaju. Nismo mi dakle mogli sami tiskati svoje majice, šalove, suvenire. A to je samo jedno do ograničenja koje svaki klub koji igra neku od grupnih faza europskih natjecanja ima - pojašnjava nam Akrap i dodaje:

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- Svi se sjećamo Lige prvaka i zadnjeg nastupa Ajaxa, kada je na terenu pjevala Doris Dragović. E, sada to više nije moguće. Uefa je nametnula stroga pravila, nema više nastupa tog tipa na stadionu, sponzori kluba ne smiju se na bilo kakav način povezivati s Konferencijskom ligom, na prostorima oko stadiona i na eventima koje organiziramo na Rivi ne smijemo promovirati naše sponzore. Planirali smo i napravili fan zonu na Rivi, da ljudi koji nisu mogli doći do ulaznica jer je stadion rasprodan, ipak mogu u posebnoj atmosferi skupa pogledati utakmicu. Cijena dobivanja prijenosa je da se naši sponzori na toj lokaciji ne smiju promovirati. Čak smo unutar stadiona u prostorijama u kojima se odvijaju službeni sastanci morali ukloniti ili prekriti sva obilježja kluba, na LED displejima za vrijeme utakmica mogu se vrtjeti samo reklame sponzora Uefe.

Pravila su stroga i moraju se poštovati.

- Mi u datim okvirima činimo sve što je u našoj moći. Eto, i novu hajdučku pjesmu i spot smo promovirali uoči utakmice. Nažalost, neki paušalno komentiraju stvari o kojima znaju malo ili ništa te tako stvaraju lošu sliku o segmentu kluba u kojem rade vrijedni ljudi koji su se nebrojeno puta do sada dokazali. Svatko ima pravo na mišljenje, ali na javno iznesene neistine, na kojima se temelje krivi zaključci o nekakvom neradu i propuštenim prilikama za zaradu, moram reagirati. To jednostavno nije istina. Ako je netko svih ovih godina požrtvovno radio i zarađivao za klub, onda je to služba marketinga i prodaje i ništa nas neće spriječiti da tako i nastavimo, kako bismo skupa s našim navijačima uživali u ovom trenutku.