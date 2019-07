'Svi suigrači obožavaju Bilića! Goranu bih volio pokloniti dres'

Počašćen sam i privilegiran što me htio Slaven Bilić, to smatram i pohvalom svom dosadašnjem radu. Ne osjećam zbog toga baš nikakav pritisak, niti se bojim novih izazova. Dapače, to mi je sve samo motivacija za daljnji rad, ali i ostvarivanje ciljeva koji su pred nama, kaže Filip Krovinović (23), novi član West Bromwich Albiona.

Iz Portugala se preselio u Englesku, te postao prvo pojačanje Slavena Bilića u pohodu na Premier ligu. Bivši izbornik već dulje vrijeme pomno prati igre Krovinovića, veznjaka kojeg je engleskim medijima čak Goran Ivanišević usporedio i s - Lukom Modrićem!

- Haha, hvala mu na tome, ako je Goran to stvarno tako rekao, onda mu moram pokloniti dres kada se vidimo, zaslužuje ga. Znam kako je Goran veliki navijač West Bromwicha, a vjerujem da ćemo mi biti najbolji u Championshipu, baš kao što je to Goran bio u Wimbledonu. Optimist sam, osjećam kako bi ovo mogla biti dobra priča. Ambiciozni smo, imamo kvalitetnu momčad, sjajne uvjete i želimo u Premier ligu - poručuje nam Krovinović, pa nastavlja:

- Baš mi se činimo dobrom momčadi. U West Bromwichu je niz poznatih igrača kao što su Kieran Gibbs, Jake Livermore, Hal Robson-Kanu, Matt Philips, čekamo da nam se s Copa Americe vrati Solomon Rondon, a s Afričkog Kupa Nacija Ahmed Hegazi, s njima ćemo biti još i bolji. Zanimljiva smo momčad, mogli bismo napasti sam vrh prvenstvene ljestvice.

Uz Slavena Bilića, u stožeru West Bromwicha još se nalaze Hrvati Dean Računica i Danilo Butorović.

- Sigurno je puno lakše kada negdje imate svoje ljude, trenere koji su svjesni koliko im toga možete dati, što možete pružiti na terenu, ali i stožer s kojim možete pričati na hrvatskom jeziku. Sve to mi uvelike olakšava prilagodbu na engleski nogomet.

Što vam je poručio Slaven Bilić po dolasku u West Bromwich? Vi ste tek drugi Hrvat (poslije Vedrana Ćorluke u Lokomotiv Moskvi) kojeg je bivši hrvatski izbornik doveo u neki inozemni klub...

- Malo smo popričali, raspitao se kako sam, osjećam li se dobro... Svjestan sam kako su me on i klub silno željeli dovesti, kako sam njihovo prvo pojačanje ovoga ljeta. I sada im na tome želim vratiti što boljim igrama.

Engleski nogomet, pogotovo Championship, bitno je drugačiji od portugalske lige...

- Sve znam, to me baš jako privlači. Gledao sam Championship na televiziji, znam što me tu očekuje. No, lopta je okrugla, a ako znate igrati nogomet, znate ga igrati svugdje. Ovdje će biti puno jači intenzitet, ali ako se pametno postavite na terenu, onda ni tu neće biti problema. Svaka promjena dobro dođe, tako se ja baš veselim ovoj promjeni i prilici za nastupe u Engleskoj.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Championship djeluje kao korak naprijed u vašoj karijeri, druga engleska liga po mnogima je i peta najjača liga svijeta...

- O tome sam razgovarao i sa svojim agentom Marjanom Šišićem, bez koga sve ovo ne bi bilo moguće, puno smo komentirali te stvari. Evo, u tom Championshipu su ozbiljni klubovi poput Swansea, Stokea, Fulhama, Derby Countyja..., ne treba bi pričati koliko oni ulažu u momčadi. A Championship je i četvrta najgledanija liga svijeta. Stadioni su uvijek krcati, a finalna utakmica za ulazak u Premier ligu koja se igra na Wembleyju vrijednija je i od finala Lige prvaka.

U novom klubu uzeli ste broj 7...

- Gledao sam puno brojeva koje bih mogao uzeti, ali su prvo 8 i 10 bili zauzeti. Onda sam htio broj 14 koji je Luka Modrić imao u Engleskoj, pa broj 19 zbog Nike Kranjčara ili broj 20 koji sam imao u Benfici, no ni oni nisu bili slobodni. Tada sam počeo razmišljati o nekim opcijama poput brojeva 77 ili 99, ali u Engleskoj najviše možete nositi broj 50. Nisam htio neki ludi broj, u međuvremenu se oslobodila "sedmica", pa sam izabrao nju.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kako ste se snašli u Engleskoj?

- Oduševljen sam svime. Englezi mi se čine preljubaznima, potpuno su otvoreni, što me čak i iznenadilo. U klubu su me baš svi odlično prihvatili, od oružara i fizioterapeuta, do kapetana i najstarijeg igrača momčadi. Sviđa mi se i Birmingham, to je grad od milijun stanovnika, miks različitih kultura. Brzo ću se snaći i prilagoditi, s time neće biti nikakvih problema.

Jeste li već imali i kakvih kontakata s navijačima West Bromwicha?

- Čim sam stavio svoju sliku u dresu West Bromwicha na Instagram, odmah su mi se ljudi počeli javljati. Stvarno sam dobio puno poruka, javljaju mi se navijači iz cijele Engleske, a dobio sam strašno puno poruka podrške i od navijača Benfice. Jednom sam otišao u shopping, odmah su me ljudi prepoznali, zaustavljali i tražili sliku, baš kao i u zračnoj luci. Ništa čudno, znate i sami koliko se ovdje prati nogomet.

A kakav je trener Slaven Bilić?

- Odličan. Djeluje jako smireno i opušteno, kod njega nema nikakve nervoze ili stresa. Zna što treba u svakom trenutku, osjeti se njegovo veliko iskustvo. Razgovarao sam i s novim suigračima, stvarno su ga jako nahvalili, tako da sam još uvjereniji kako će ovo biti dobra priča. A oduševio me i trener Dean Računica. On stalno sudjeluje u treninzima, sve nam pokazuje i igra s nama, čovjek je lagan ko' pero, pa on bi još mogao igrati nogomet.

Bilić vas je dugo pokušavao dovesti, konačno se i njemu "poklopilo"...

- Tako ispada, bila je opcija još na zimu da odem na posudbu kod njega u Saudijsku Arabiju, htio sam ići, ali tada me Benfica nije puštala.

Kakav je vaš odnos s novim suigračima? Jeste li ih upoznali?

- Evo, sada smo na pripremama u Španjolskoj (Benidorm), a cimer sam s mladim veznjakom Rekeemom Harperom. A on je, kao i mnogi suigrači, bio oduševljen što sam na pripreme stigao s PlayStationom, haha. I dok mi pričamo, dosta igrača u našoj sobi igra "plejku". Ma brzo sam kliknuo i sa starijim igračima, dečkima poput Kanua, Gibbsa, Livermorea..., igrali smo na zadnjem treningu, pa su mi odmah kasnije poručili 'svaka čast, samo tako nastavi, haha'.

Je li Benfica sada zaključena priča ili...?

- I dalje sam igrač Benfice, samo sam na posudbi u West Bromwichu. Potpuno sam fokusiran na svoju novu momčad, želim se dokazati ovdje, odigrati dobru sezonu. Ali, i konačno si potpuno otvoriti vrata reprezentacije. Razmišljam samo o West Bromwichu, a onda ćemo na kraju sezone vidjeti što i kako dalje.

Jeste li se dobro odmorili tijekom ljeta? Engleski nogomet vam i neće pružiti toliko prilike za odmor tijekom sezone...

- Haha, jesam. Uživao sam u Zagrebu, bio jedan vikend u Splitu, pa i kod svojih u Petrinji. More? Ma ne mogu ja bez Zagreba. Uvijek razmišljam kako ću nekamo otići, planiram odlazak u SAD, ali onda dođem u Zagreb i ne želim ići nikamo. Ma Zagreb je za mene "Amerika" - završio je dobro raspoloženi Krovinović.