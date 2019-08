'Svi u bijeli dres i na Rujevicu! Ovo moramo zajedno napraviti'

U četvrtak na Kvarner dolazi Gent, zapad i istok Rujevice već su rasprodani, a Rijeka je već žestoko uzavrela. Poruke podrške i vjere u prolaz preko jačega od sebe dolaze sa svih strana. Doslovno: i sa američke strane Atlantika!

Heber trpa za svoj New York City, a misli na Rijeku. Simon Sluga već navija s druge strane La Manchea i navijače zove da nose Rijeku do skupina Lige prvaka:

U četvrtak neka se trese cijeli stadion. Simon Sluga, Mate Maleš i Mario Pavelić poslali su poruku podrške i pozivaju Vas uz jednostavnu poruku - "Krepat, ma ne molat" 🔵⚪🔥#ZajednosmoRijeka #Kreapatmanemolat #Budidiotrenutka pic.twitter.com/wpo2rZS1cU — NK Rijeka (@NKRijeka) August 26, 2019

Gent je u Belgiji bio bolji, 2-1. U Rijeku će stići u srijedu, oko 18:30 trebali bi trenirati na Rujevici. Utakmica je u četvrtak od 20:00. Iz kluba navijačima sugeriraju da zbog izbjegavanja gužvi dođu barem sat vremena ranije, a sa tribina zagrme pola sata ranije... Da Belgijci već na zagrijavanju shvate kako na Kvarneru za njih prolaza: nema.

- Jedino zajedno sa svim navijačima, sa navijanjem sa svih tribina ovo možemo proći. Svatko tko ima ulaznicu za utakmicu s Gentom sa tom ulaznicom dobiva 20% popusta na najnoviju kolekciju dresova u našem fan-shopu. Želimo da cijela Rujevica bude obučena u bijelo. Dres, majica, košulja... Svejedno. Samo da smo svi zajedno i da nosimo momčad do pobjede - govori direktor Luka Ivančić.

Uoči utakmice playoffa @EuropaLeague, svi vlasnici ulaznice za @KAAGent, u fan shopu HNK Rijeka od ponedjeljka do četvrtka, zaključno s utakmicom protiv belgijskog sastava, mogu ostvariti popust od 20 posto na dres ili bilo koji Jomin artikl iz kolekcije 2019./2020. pic.twitter.com/xj9YLj5YXG — NK Rijeka (@NKRijeka) August 26, 2019

Kako idu ulaznice?

- Za tribine Zapad i Istok više ih nema! Dakle, prodano je svih 2.787 ulaznica za Zapad i 2.852 za Istok. Sjever ima 2.200 mjesta, a do podneva u utorak prodano je 1.200 ulaznica. Članovi kluba na Sjever mogu za 40 kuna, ali tribina je otvorena za sve, po cijeni od 120 kuna - objašnjava Ivančić.

Tri dana prije utakmice, dakle, rasprodano je sve osim Armadine tribine. Belgijaca će doći 120, prije utakmice bit će u centru grada, a onda će im se omogućiti dva autobusa za prijevoz do stadiona. Imat će isti tretman kao naši navijači u Belgiji (kojih je bilo 300-tinjak, nap.a.).

A iz kluba podsjećaju na gostovanje u Belgiji i klupski moto koji traži - nesalomljivost. Krepat... Ma ne molat!

Direktor Ivančić ističe još posebnosti na dan samog sraza sa Gentom:

- Skidamo ograde na južnoj tribini, a na stadionu će se moći popiti i alkoholna pića. Ispod istočne i zapadne tribine postavit ćemo terene za mali nogomet pa da se klinci koje će roditelji voditi na tribine mogu zabaviti i prije utakmice, moći će igrati nogomet na Rujevici!

U ložama se očekuje izbornik Zlatko Dalić, broj skauteva i emisara europskih klubova još je nemoguće i pobrojati, a podrazumijeva se nazočnost riječkih zlatnih olimpijaca Samira Barača, Valtera Matoševića, Mirze Džombe i mnogih drugih koji su također navijače pozvali da zajedno s njima zagrme s tribina:

Neka idućeg četvrtka protiv Genta sva srca kucaju za Rijeku. Robert Kišerlovski, Samir Barać i Enrico Marotti pozivaju Vas na nogometni spektakl uz jasnu poruku: Krepat, ma ne molat! 🔵⚪🔥#ZajednosmoRijeka #Krepatmanemolat #Budidiotrenutka pic.twitter.com/PZvw7HPPbO — NK Rijeka (@NKRijeka) August 24, 2019

Kvržić i Pavičić, na žalost, sigurno neće biti spremni za Gent, ali nije nemoguće da od 1. minute ili barem tijekom utakmice kontra Belgijanaca idu Tomečak i kapetan Gorgon.

U Belgiji su bili pa za Rijeku navijali Melanija i Aron, kćer i sin pokojnog Milana 'Minte' Ružića koji je i kao čovjek i kao nogometaš zaslužio svoje mjesto među legendama i Rijeke i Genta:

Gent je jači, to je svima jasno. Rijeci treba ludo dobra utakmica u ludo dobroj atmosferi. Dakle: Rujevica puna do zadnjeg mjesta pa ako se nekome u bijelom dresu 'zalomi' utakmica života... Evo Europe do Božića, zarade i od EL i od prodaje igrača, a onda i nekih novih imena, pojačanja za Bišćana.

Još dva dana pa... Svi u bijelo i - svi na Rujevicu!