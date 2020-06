Svi u Višnjik! Đokovića i društvo možete gledati već od 120 kuna

Idući vikend, od 19. do 21. lipnja, sve oči teniske javnosti bit će uperene u Zadar, gdje se održava revijalno natjecanje u sklopu Adria Toura. Za svaki dan organizatori su pripremili i koncerte

<p>Iako još nisu poznate epidemiološke preporuke za puštanje gledatelja na sportske događaje za zakazani termin Nacionalnog stožera civilne zaštite, organizatori revijalnoga teniskog turnira u Zadru Adria Tour već su pustili ulaznice u prodaju.</p><p>Od 19. do 21. lipnja u Višnjiku će igrati najbolji svjetski tenisač <strong>Novak Đoković</strong>, a bit će tu i naša dva asa <strong>Marin Čilić</strong> i <strong>Borna Ćorić</strong>, Bugarin <strong>Grigor Dimitrov</strong>... Dio zarade namijenjen je izgradnji Nacionalnoga teniskog centra u Zagrebu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Goran i Novak se zabavljaju</strong></p><p>Za prvi dan ulaznice su nešto jeftinije i stoje 120 kuna za mjesta od 17. reda. Od osmoga do 16. reda koštaju 140 kuna, a najskuplje su za mjesta od prvoga do sedmog reda, 170 kuna.</p><p>Program počinje u 17 sati, a u 21 sat koncert će održati <strong>Gibonni</strong>.</p><p>U subotu i nedjelju ulaznice za iste kategorije stoje 150, 180 i 200 kuna, a za svaki dan za VIP ložu morat ćete izdvojiti 750 kuna.</p><p>U subotu će program krenuti ranije, već u 12 sati ekshibicijskim mečom naše Donne Vekić i Srpkinje Olge Danilović. Prvi natjecateljski mečevi su od 14 sati, a drugi od 19 sati. Za večernji koncert od 21 sat bit će zadužen <strong>Petar Grašo</strong>.</p><p>U nedjelju program počinje u 14 sati, a finala su od 20 sati. Najavljen je i koncert gosta iznenađenja od 21 sat. Prodaja je u sustavu ulaznice.hr, a kapacitet montažnih tribina je 9000 mjesta.</p>