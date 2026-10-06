Švicarci bez premca dominiraju, a Slovenci slavili protiv Škotske

U susretu 4. kola skupine 1 drugog razreda Lige nacija, Švicarska je u Luzernu pobijedila Sjevernu Makedoniju s 3-0 upisavši i četvrtu pobjedu. Golove za švicarsku vrstu zabili su Rieder, Manzambi i Ndoye.

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U drugom susretu iz ove skupine Slovenija je u Glasgowu pobijedila Škotsku s 2-1. Christie je doveo domaćine do prednosti, a rezultat su okrenuli Matko i Šturm.

Na ljestvici vodi Švicarska s 12 bodova, Slovenija ima sedam, Škotska četiri, a Sjeverna Makedonije je upisala četiri poraza uz 0-10 razliku pogodaka.

U skupini 1 Lige C Albanija je pobijedila San Marino 2-1, dok je Bjelorusija porazila Finsku 1-0.

Albanija vodi s devet bodova, Finska i Bjelorusija imaju po sedam bodova, dok je San Marino na nuli.

U skupini 3 Slovačka je na gostovanju pobijedila Moldaviju 4-0. Golove su zabili Strelec, Suslov, Hancko i Haraslin.

Kazahstan i Farski Otoci su odigrali 2-2. Gosti su poveli 2-0 golovima Petura Knudsena i Geze Davida Turija, međutim u 65. minuti su ostali bez isključenog Martina Agnarssona. Kazahstan je s igračem više uspio izjednačiti golovima Sergeja Malija i Nuralja Alipa. U samoj završnici utakmice i domaćin je ostao s igračem manje nakon što je isključen strijelac Malij. Na ljestvici vodi Slovačka s 10 bodova.