Švicarski napadač ljut na Yakina i ne želi igrati za reprezentaciju: 'Duboko sam povrijeđen!'

Švicarski napadač Noah Okafor do daljnjega više neće nastupati za reprezentaciju pod vodstvom izbornika Murata Yakina, navodeći kao razlog narušeno povjerenje u izbornika, objavio je u četvrtak.

Ovaj igrač Leeds Uniteda ušao je u igru ​​kao zamjena i odigrao 19 minuta u utakmici protiv Alžira na Svjetskom prvenstvu, čime je upisao svoj 26. nastup za nacionalnu vrstu. Ipak, 26-godišnji Okafor je istaknuo da mala minutaža nije utjecala na njegovu odluku, već da je ona posljedica načina na koji se s njim postupalo.

- Moja odluka nema nikakve veze s minutažom. Dogodile su se stvari koje su me duboko povrijedile. Povjerenje je narušeno. Obećanja nisu ispunjena. A kada sam dobio priliku zaigrati protiv Alžira, na moje sitne pogreške – daleko od našeg gola – reagiralo se na način koji me duboko pogodio. U tjednima koji su uslijedili mnogo sam razmišljao i odlučio da više ne želim igrati za reprezentaciju pod vodstvom sadašnjeg izbornika - poručio je Okafor u objavi na Instagramu.

Foto: IMAGO/Dennis Goodwin/IMAGOSPORT

Švicarski nogometni savez primio je na znanje Okaforovu odluku.

- Noah nas je danas obavijestio da zasad više neće igrati za reprezentaciju. Poštujemo njegovu odluku i želimo mu puno uspjeha u klubu - izjavio je glasnogovornik Saveza.