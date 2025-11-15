Svijet se divi neuništivom Luki Modriću: 10. veliko natjecanje s Hrvatskom! 'Živuća je legenda'

Hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je izravan plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. pobjedom protiv Farskih Otoka (3-1) u Rijeci. I dok je uspjeh "vatrenih" postao gotovo standard, ovaj je kvalifikacijski ciklus donio novu, zlatnu stranicu u karijeri kapetana Luke Modrića. U 41. godini života, neumorni maestro povest će Hrvatsku na petoj svjetskoj smotri, čime ulazi u ekskluzivni klub nogometnih legendi.

Pokretanje videa... 01:22 Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

Deseto veliko natjecanje za kapetana

Svjetsko prvenstvo koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi bit će deseto veliko natjecanje za Luku Modrića. Njegov nevjerojatan put u dresu reprezentacije započeo je još davne 2006. na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj. Od tada je postao nezamjenjiv kotačić i vođa generacija koje su ispisale najsvjetlije trenutke hrvatskog sporta.

Modrićev reprezentativni opus uključuje nastupe na pet Europskih prvenstava (2008., 2012., 2016., 2020. i 2024.) te četiri Svjetska prvenstva (2006., 2014., 2018. i 2022.). Propustio je jedino Mundijal u Južnoafričkoj Republici 2010., na koji se Hrvatska nije uspjela kvalificirati. Njegova dugovječnost, konstantnost i utjecaj na igru čine ga fenomenom modernog nogometa, a deseti nastup na najvećoj sceni samo je potvrda njegove izvanvremenske klase.

Peti Mundijal: Uz bok Messiju, Ronaldu i Matthäusu

Plasmanom u SAD, Meksiko i Kanadu, Modrić se pridružuje elitnom društvu igrača koji su nastupili na čak pet svjetskih prvenstava. Do sada je to uspjelo samo sedmorici nogometaša u povijesti: Antoniju Carbajalu, Lotharu Matthäusu, Rafaelu Márquezu, Gianluigiju Buffonu, Lionelu Messiju, Cristianu Ronaldu i Andrésu Guardadu.

Ulazak u ovaj "klub besmrtnika" svrstava ga uz bok najvećih imena koja je ovaj sport ikada vidio. Činjenica da će to ostvariti kao vezni igrač, na poziciji koja zahtijeva nevjerojatnu fizičku spremu i trkačku moć, dodatno naglašava veličinu njegovog postignuća. Dok su mnogi njegovi suvremenici već odavno završili karijere, Modrić i dalje dirigira igrom na najvišoj svjetskoj razini, kako u dresu Milana, tako i u onom reprezentacije.

Društvene mreže slave Modrićevu dugovječnost

Odmah nakon posljednjeg sučevog zvižduka protiv Farskih Otoka, društvene mreže preplavile su objave posvećene hrvatskom kapetanu. Vodeći svjetski sportski mediji, poput ESPN-a, Marce i Bleacher Reporta, istaknuli su Modrićev povijesni doseg. Navijači diljem svijeta iskazali su divljenje njegovoj posvećenosti, profesionalizmu i nogometnoj magiji koja ne blijedi s godinama.

Komentari poput "vječan", "živuća legenda" i "najveći veznjak svoje generacije" samo su dio pohvala upućenih vođi Vatrenih. Njegov put, od izbjeglištva do svjetskog vrha, ponovno je istaknut kao inspiracija za mlade sportaše diljem svijeta.

Brojke koje govore sve

Modrićeva reprezentativna karijera ispisana je impresivnim brojkama koje zorno prikazuju njegovu ostavštinu:

nastupi : 193 utakmice za Hrvatsku, što ga čini apsolutnim rekorderom i petim na vječnoj svjetskoj ljestvici

: 193 utakmice za Hrvatsku, što ga čini apsolutnim rekorderom i petim na vječnoj svjetskoj ljestvici golovi : 28 postignutih pogodaka, od kojih su mnogi bili ključni.

: 28 postignutih pogodaka, od kojih su mnogi bili ključni. nastupi na SP-u : Do sada je odigrao 19 utakmica na četiri svjetska prvenstva.

: Do sada je odigrao 19 utakmica na četiri svjetska prvenstva. medalje: Srebro iz Rusije 2018. i bronca iz Katra 2022.

Plasman na još jedno veliko natjecanje potvrda je da priča o Luki Modriću i hrvatskoj reprezentaciji još uvijek nije završena. Dok se nogometni svijet priprema za spektakl 2026., jedno je sigurno: maestro iz Zadra bit će tamo, spreman povesti "vatrene" u nove bitke i još jednom pokazati zašto je jedan od najvećih svih vremena.