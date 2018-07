Svjetski, a naše: HNL se prati u Ugandi, Gvatemali, Armeniji

Bajka je gotova. Hrvatska će vječno pamtiti ruske dane, ali život ide dalje. Život, ali i - HNL. Evo, već u petak od 20 sati na Maksimiru će zaigrati Dinamo i Rudeš, predstavit će se neka nova lica. Domaća, ali i strana. Dosad je u HNL-u igrao 661 stranac iz 65 zemalja, a sad će se taj broj popeti na 68!

Nikada dosad, a iza nas je već 27 izdanja domaćeg prvenstva, u hrvatskoj ligi nije zaigrao igrač iz Gvatemale. No sad će se i to promijeniti budući da je dres Slaven Belupa odjenuo 25-godišnji zadnji vezni Jorge Aparicio, “terijer” od 170 cm s 13 nastupa za svoju zemlju.

- Prvi dojmovi su odlični, suigrači i treneri su zaista kvalitetni, a posebno me veseli što su ljudi otvoreni i što su me brzo prihvatili. Nadam se da će mi to uvelike olakšati prilagodbu. Prvi put ću igrati u Europi, bit će mi ovo prva sezona izvan Gvatemale, ali očekujem da će sve biti u najboljem redu i da ćemo zadovoljiti apetite naših navijača - rekao je Aparicio na startu svoje europske avanture.

Doveo je Slaven Belupo i igrača koji se zove Roei Gordana. Stiže iz Izraela, iz Bnei Yehude, i tek je drugi Izraelac koji će zaigrati u HNL-u, prvi nakon Jamala Khatiba, koji je dvaput zaigrao za Cibaliju u sezoni 2016/17.

Nikad u našim klubovima nije igrao ni igrač iz Ugande, ali i to će vrlo brzo postati netočan podatak. Jedno od najvećih pojačanja novog prvoligaša Gorice je 20-godišnji ofenzivni veznjak Farouk Miya, koji stiže iz azerbajdžanskog Sabaila.

- Dečko je paklen igrač, vidjet ćete. Po stilu igre malo podsjeća na Manea iz Liverpoola... I već se jako lijepo snašao, što i ne čudi posebno budući da je bio i u Belgiji, u Standardu - kažu nam iz novog prvoligaša.

Ima Gorica i prvog Armenca u HNL-u, u četvrtak je iz Erevana doletio 23-godišnji napadač David Aršakjan, grdosija od 195 cm, koji je igrao u Danskoj.

A sve to daleko je od završetka. Prijelazni rok traje sve do 31. kolovoza, čeka se 69. zemlja...

Armenski Zlatan: Litva, Amerika pa Danska i - Gorica

Prava gromada je David Aršakjan, prvi Armenac u HNL-u. Ima 195 cm, odlično igra glavom, a osim konstitucijom, čak i u licu malo sliči na Zlatana. Igrao je za Chicago Fire, a u Litvi je dao 34 gola u 52 utakmice.

Foto: Privatna arhiva

Nigerijski 'cener' u HNL-u: Duplo ih je više nego dosad

Pet Nigerijaca dosad je nastupilo u HNL-u, a u rosterima za sljedeću sezonu ima ih čak deset. Rijeka ih ima četvoricu, trojica su u zaprešićkom Interu, a po jednog Nigerijca imaju Osijek, Gorica i Rudeš.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nitko kao BiH: Do sada čak 214 igrača, i sad su najbrojniji...

Velik broj stranaca koji su dolazili iz BiH zapravo su igrači koji imaju i hrvatsku putovicu, no puno je tu prošlo i reprezentativaca BiH... I trenutačno su, naravno, najbrojniji među strancima, ima ih 17 u deset klubova.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Svjetski rekorder po nastupima za U-21 reprezentaciju

Farouk Miya s 18 godina je došao iz rodne Ugande u Standard iz Liega. Odradio je posudbe u Belgiji i Azerbajdžanu pa došao u Goricu. Čovjek ima čak 52 nastupa za U-21 momčad Ugande, što je svjetski rekord!

Foto: Privatna arhiva

Slaven drugi klub u karijeri, a prvi put u inozemstvu

Najvećim nogometašem u povijesti Gvatemale smatra se stanoviti Carlos Ruiz, koji je igrao u MLS-u, kratko i u grčkom Arisu. Veznjak Slavena Jorge Aparicio pokušat će pokazati da može i bolje od toga...