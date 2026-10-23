SVJETSKI KUP Evo kad nastupaju Zrinka, Zubčić, Kolega i ostali!

Sezona Svjetskog kupa počinje 24. listopada u Söldenu, a završava u ožujku u američkom Sun Valleyju. Donosimo raspored slaloma i veleslaloma te najvažnije datume Svjetskog prvenstva u Crans-Montani
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Od listopadskog otvaranja na ledenjaku iznad Söldena do završnih borbi za globuse u Sun Valleyju, skijašku karavanu čeka pet mjeseci natjecanja. Skijašice sezonu otvaraju veleslalomom u subotu, 24. listopada, a skijaši na istu stazu izlaze dan poslije. Slalomski dio sezone počinje sredinom studenoga u finskom Leviju.
Posebno mjesto u kalendaru zauzima Svjetsko prvenstvo, koje će se od 1. do 14. veljače održati u švicarskoj Crans-Montani. Utrke za pojedinačne medalje u tehničkim disciplinama na rasporedu su tijekom posljednja četiri dana prvenstva. One se ne boduju za Svjetski kup.
U nastavku donosimo raspored slaloma i veleslaloma za skijašice i skijaše. Termini su podložni promjenama.
Sölden, Austrija (24.–25. listopada 2026.)
- veleslalom (žene, subota, 24. listopada), - Prva vožnja u 10 sati, druga u 13 sati
- veleslalom (muškarci, nedjelja, 25. listopada) - Prva vožnja u 10 sati, druga u 13 sati
Levi, Finska (14.–15. studenoga)
- slalom (žene, subota, 14. studenoga)
- slalom (muškarci, nedjelja, 15. studenoga)
Gurgl, Austrija (21.–22. studenoga)
- slalom (žene, subota, 21. studenoga)
- slalom (muškarci, nedjelja, 22. studenoga)
Killington, SAD (28.–29. studenoga)
- veleslalom (žene, subota, 28. studenoga)
- slalom (žene, nedjelja, 29. studenoga)
Copper Mountain, SAD (29. studenoga)
- veleslalom (muškarci, nedjelja, 29. studenoga)
Tremblant, Kanada (5.–6. prosinca)
- veleslalom (žene, subota, 5. prosinca)
- veleslalom (žene, nedjelja, 6. prosinca)
Beaver Creek, SAD (6. prosinca)
- veleslalom (muškarci, nedjelja, 6. prosinca)
Val d’Isère, Francuska (12.–13. prosinca)
- veleslalom (muškarci, subota, 12. prosinca)
- slalom (muškarci, nedjelja, 13. prosinca)
St. Moritz, Švicarska (20. prosinca)
- veleslalom (žene, nedjelja, 20. prosinca)
Alta Badia, Italija (20.–21. prosinca)
- veleslalom (muškarci, nedjelja, 20. prosinca)
- slalom (muškarci, ponedjeljak, 21. prosinca)
Courchevel, Francuska (22. prosinca)
- slalom (žene, utorak, 22. prosinca)
Madonna di Campiglio, Italija (23. prosinca)
- slalom (muškarci, srijeda, 23. prosinca)
Dachstein West / Gosau, Austrija (28.–29. prosinca)
- veleslalom (žene, ponedjeljak, 28. prosinca)
- slalom (žene, utorak, 29. prosinca)
Kranjska Gora, Slovenija (2.–3. siječnja 2027.)
- veleslalom (muškarci, subota, 2. siječnja)
- slalom (muškarci, nedjelja, 3. siječnja)
Flachau, Austrija (4.–5. siječnja)
- veleslalom (žene, ponedjeljak, 4. siječnja)
- slalom (žene, utorak, 5. siječnja)
Adelboden, Švicarska (9.–10. siječnja)
- veleslalom (muškarci, subota, 9. siječnja)
- slalom (muškarci, nedjelja, 10. siječnja)
Wengen, Švicarska (17. siječnja)
- slalom (muškarci, nedjelja, 17. siječnja)
Kronplatz, Italija (19. siječnja)
- veleslalom (žene, utorak, 19. siječnja)
Jasná, Slovačka (23.–24. siječnja)
- veleslalom (žene, subota, 23. siječnja)
- slalom (žene, nedjelja, 24. siječnja)
Kitzbühel, Austrija (24. siječnja)
- slalom (muškarci, nedjelja, 24. siječnja)
Schladming, Austrija (26.–27. siječnja)
- veleslalom (muškarci, utorak, 26. siječnja)
- slalom (muškarci, srijeda, 27. siječnja)
Kranjska Gora, Slovenija (29.–30. siječnja)
- veleslalom (žene, petak, 29. siječnja)
- slalom (žene, subota, 30. siječnja)
Chamonix, Francuska (30. siječnja)
- slalom (muškarci, subota, 30. siječnja)
Svjetsko prvenstvo, Crans-Montana, Švicarska (11.–14. veljače)
- veleslalom (žene, četvrtak, 11. veljače)
- veleslalom (muškarci, petak, 12. veljače)
- slalom (žene, subota, 13. veljače)
- slalom (muškarci, nedjelja, 14. veljače)
Soldeu, Andora (6.–7. ožujka)
- veleslalom (žene, subota, 6. ožujka)
- slalom (žene, nedjelja, 7. ožujka)
Åre, Švedska (13.–14. ožujka)
- veleslalom (muškarci, subota, 13. ožujka)
- slalom (muškarci, nedjelja, 14. ožujka)
Finale Svjetskog kupa, Sun Valley, SAD (23.–25. ožujka)
- veleslalom (žene, utorak, 23. ožujka)
- veleslalom (muškarci, srijeda, 24. ožujka)
- slalom (žene, četvrtak, 25. ožujka)
- slalom (muškarci, četvrtak, 25. ožujka)
Kompletni raspored Svjetskog kupa 2026./27.
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