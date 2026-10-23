SVJETSKI KUP Evo kad nastupaju Zrinka, Zubčić, Kolega i ostali!

Od listopadskog otvaranja na ledenjaku iznad Söldena do završnih borbi za globuse u Sun Valleyju, skijašku karavanu čeka pet mjeseci natjecanja. Skijašice sezonu otvaraju veleslalomom u subotu, 24. listopada, a skijaši na istu stazu izlaze dan poslije. Slalomski dio sezone počinje sredinom studenoga u finskom Leviju.

Posebno mjesto u kalendaru zauzima Svjetsko prvenstvo, koje će se od 1. do 14. veljače održati u švicarskoj Crans-Montani. Utrke za pojedinačne medalje u tehničkim disciplinama na rasporedu su tijekom posljednja četiri dana prvenstva. One se ne boduju za Svjetski kup.

U nastavku donosimo raspored slaloma i veleslaloma za skijašice i skijaše. Termini su podložni promjenama.

Sölden, Austrija (24.–25. listopada 2026.)

veleslalom (žene, subota, 24. listopada), - Prva vožnja u 10 sati, druga u 13 sati

veleslalom (muškarci, nedjelja, 25. listopada) - Prva vožnja u 10 sati, druga u 13 sati

Levi, Finska (14.–15. studenoga)

slalom (žene, subota, 14. studenoga)

slalom (muškarci, nedjelja, 15. studenoga)

Gurgl, Austrija (21.–22. studenoga)

slalom (žene, subota, 21. studenoga)

slalom (muškarci, nedjelja, 22. studenoga)

Killington, SAD (28.–29. studenoga)

veleslalom (žene, subota, 28. studenoga)

slalom (žene, nedjelja, 29. studenoga)

Saalbach: Svjetsko skijaško prvenstvo 2025 - muški slalom, prva vožnja | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Copper Mountain, SAD (29. studenoga)

veleslalom (muškarci, nedjelja, 29. studenoga)

Tremblant, Kanada (5.–6. prosinca)

veleslalom (žene, subota, 5. prosinca)

veleslalom (žene, nedjelja, 6. prosinca)

Beaver Creek, SAD (6. prosinca)

veleslalom (muškarci, nedjelja, 6. prosinca)

Val d’Isère, Francuska (12.–13. prosinca)

veleslalom (muškarci, subota, 12. prosinca)

slalom (muškarci, nedjelja, 13. prosinca)

St. Moritz, Švicarska (20. prosinca)

veleslalom (žene, nedjelja, 20. prosinca)

Foto: Elsa Powell Dooley

Alta Badia, Italija (20.–21. prosinca)

veleslalom (muškarci, nedjelja, 20. prosinca)

slalom (muškarci, ponedjeljak, 21. prosinca)

Courchevel, Francuska (22. prosinca)

slalom (žene, utorak, 22. prosinca)

Madonna di Campiglio, Italija (23. prosinca)

slalom (muškarci, srijeda, 23. prosinca)

Dachstein West / Gosau, Austrija (28.–29. prosinca)

veleslalom (žene, ponedjeljak, 28. prosinca)

slalom (žene, utorak, 29. prosinca)

Kranjska Gora, Slovenija (2.–3. siječnja 2027.)

veleslalom (muškarci, subota, 2. siječnja)

slalom (muškarci, nedjelja, 3. siječnja)

Flachau, Austrija (4.–5. siječnja)

veleslalom (žene, ponedjeljak, 4. siječnja)

slalom (žene, utorak, 5. siječnja)

Adelboden, Švicarska (9.–10. siječnja)

veleslalom (muškarci, subota, 9. siječnja)

slalom (muškarci, nedjelja, 10. siječnja)

Zagreb: Konferencija za medije Hrvatskog skijaškog saveza povodom početka nove sezone | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Wengen, Švicarska (17. siječnja)

slalom (muškarci, nedjelja, 17. siječnja)

Kronplatz, Italija (19. siječnja)

veleslalom (žene, utorak, 19. siječnja)

Jasná, Slovačka (23.–24. siječnja)

veleslalom (žene, subota, 23. siječnja)

slalom (žene, nedjelja, 24. siječnja)

Kitzbühel, Austrija (24. siječnja)

slalom (muškarci, nedjelja, 24. siječnja)

Schladming, Austrija (26.–27. siječnja)

veleslalom (muškarci, utorak, 26. siječnja)

slalom (muškarci, srijeda, 27. siječnja)

Kranjska Gora, Slovenija (29.–30. siječnja)

veleslalom (žene, petak, 29. siječnja)

slalom (žene, subota, 30. siječnja)

Saalbach: Zubčić, Kolega i Vidović ušli u drugu vožnju slaloma, Rodeš ispao | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Chamonix, Francuska (30. siječnja)

slalom (muškarci, subota, 30. siječnja)

Svjetsko prvenstvo, Crans-Montana, Švicarska (11.–14. veljače)

veleslalom (žene, četvrtak, 11. veljače)

veleslalom (muškarci, petak, 12. veljače)

slalom (žene, subota, 13. veljače)

slalom (muškarci, nedjelja, 14. veljače)

Soldeu, Andora (6.–7. ožujka)

veleslalom (žene, subota, 6. ožujka)

slalom (žene, nedjelja, 7. ožujka)

Åre, Švedska (13.–14. ožujka)

veleslalom (muškarci, subota, 13. ožujka)

slalom (muškarci, nedjelja, 14. ožujka)

Finale Svjetskog kupa, Sun Valley, SAD (23.–25. ožujka)

veleslalom (žene, utorak, 23. ožujka)

veleslalom (muškarci, srijeda, 24. ožujka)

slalom (žene, četvrtak, 25. ožujka)

slalom (muškarci, četvrtak, 25. ožujka)

Kompletni raspored Svjetskog kupa 2026./27.