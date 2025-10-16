Svjetski mediji: 'Stara' Hrvatska nije među 10 favorita za naslov na SP-u. Ali nitko je ne bi htio...

Manje od osam mjeseci dijeli nas od početka najvećeg Svjetskog prvenstva u povijesti. Turnir koji će se 2026. održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi po prvi će put ugostiti 48 reprezentacija, otvarajući vrata novim pričama, potencijalnim iznenađenjima i, naravno, vječnom pitanju: tko su stvarni favoriti za osvajanje najprestižnijeg trofeja u svijetu sporta? Nakon srebra 2018. i bronce 2022. godine, "vatreni" su se etablirali kao velesila turnirskog nogometa. No gdje se momčad Zlatka Dalića nalazi u očima stručnjaka i kladionica uoči novog ciklusa?

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Gdje je Hrvatska?

Kada se analiziraju različite ljestvice koje objavljuju vodeći svjetski mediji, Hrvatska se redovito nalazi u gornjem domu, ali gotovo nikad u najužem krugu glavnih favorita. ESPN je, primjerice, u detaljnoj analizi koja kombinira tržišnu vrijednost igrača (prema Transfermarktu) kao mjerilo talenta i Elo rejting kao pokazatelj forme, smjestio Hrvatsku na 18. mjesto.

Zanimljivo je da ista analiza ističe kako američka reprezentacija ima momčad usporedive tržišne vrijednosti, ali ostvaruje rezultate na razini Mađarske, dok Hrvatska konstantno nadmašuje vlastitu "papirnatu" vrijednost. To potvrđuje tezu da su "vatreni" momčad koja je veća od zbroja svojih dijelova, gdje zajedništvo, iskustvo i pobjednički mentalitet kompenziraju eventualni manjak individualne superzvijezde u svakoj liniji.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Druge analize, poput onih s portala Bleacher Report, smještaju Hrvatsku nešto više, oko 12. mjesta, hvaleći kontinuitet i sposobnost da se veterani poput Luke Modrića, Ivana Perišića i Matea Kovačića i dalje nameću kao ključni igrači. Ipak, gotovo svi se slažu oko jedne stvari: Hrvatska spada u kategoriju "opasnih autsajdera" ili "dark horse" momčadi. Navode kako je Hrvatska momčad koju nitko ne želi izvući u nokaut fazi, ali kojoj se ne daju realne šanse za odlazak do samog kraja. Glavni razlog za to je smjena generacija i pitanje može li se nadomjestiti neminovan odlazak senatora koji su nosili igru posljednjeg desetljeća.

GiveMeSport smjestio je Hrvatsku na 14. mjesto te objasnio da je ovo zadnji "juriš" Luke Modrića u dresu reprezentacije, ali da su druge reprezentacije ipak kvalitetnije.

"Neke europske reprezentacije osjećat će manji pritisak nego inače, a to je zasigurno slučaj i sa starom hrvatskom momčadi. Vrlo vjerojatno će to biti posljednji nastup 40-godišnjeg Luke Modrića na međunarodnoj sceni, a on će biti silno motiviran da kao kapetan povede svoju zemlju do slave nakon poraza u finalu Svjetskog prvenstva 2018.", napisali su.

Na današnji dan, 11. srpnja, godine 2018. ostvarena je najveća pobjeda u povijesti hrvatskog nogometa | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Smjena generacije

Prema vodećim svjetskim kladionicama, Hrvatska se nalazi još niže na ljestvici favorita, uglavnom pozicionirana između 14. i 16. mjesta. Koeficijenti na konačnu pobjedu Hrvatske kreću se u rasponu od 50 do 67, što implicira da joj se daje tek oko 1,5 posto šanse za osvajanje naslova. Zašto takva skepsa unatoč dva uzastopna polufinala Svjetskog prvenstva? Razlozi su višestruki:

Starija jezgra momčadi: Svijet nogometa sa zanimanjem prati hoće li Luka Modrić, koji će tijekom turnira imati gotovo 41 godinu, predvoditi Hrvatsku. Oslanjanje na igrače u četrdesetima kladionice vide kao rizik.

Svijet nogometa sa zanimanjem prati hoće li Luka Modrić, koji će tijekom turnira imati gotovo 41 godinu, predvoditi Hrvatsku. Oslanjanje na igrače u četrdesetima kladionice vide kao rizik. Smjena generacija: Iako Hrvatska ima niz talentiranih mladih igrača poput Joška Gvardiola, Martina Baturine i Luke Sučića, još se čeka da oni u potpunosti preuzmu liderske uloge.

Iako Hrvatska ima niz talentiranih mladih igrača poput Joška Gvardiola, Martina Baturine i Luke Sučića, još se čeka da oni u potpunosti preuzmu liderske uloge. Povijesni presedan: Unatoč uspjesima, Hrvatska nikad nije ušla na veliko natjecanje kao jedan od top pet favorita. Status autsajdera joj očito odgovara, a kladionice taj narativ jednostavno pretvaraju u brojke.

Tko su glavni favoriti i zašto?

Ovako strani mediji vide neke od glavnih favorita za naslov svjetskog prvaka:

Španjolska: Nakon osvajanja Eura 2024., "furia" se prometnula u prvog favorita prvenstva. S nevjerojatnim talentima poput Laminea Yamala, koji tijekom turnira napuniti 19 godina, i stožernim igračem poput Rodrija, Španjolska posjeduje kombinaciju mladosti i zrelosti koja ju čini izuzetno opasnom. Španjolci su na svim ljestvicama favoriti broj jedan.

Foto: MURAD SEZER/REUTERS

Francuska: Vjerojatno momčad s najvećom dubinom i najviše individualnog talenta na svijetu. Predvođeni Kylianom Mbappéom, finalisti posljednja dva Svjetska prvenstva uvijek su u najužem krugu kandidata. Njihova snaga leži u činjenici da na klupi imaju igrače koji bi bili nositelji igre u većini drugih reprezentacija.

Engleska: Nakon niza polufinala i finala, "gordi albion" pod novim izbornikom Thomasom Tuchelom traži konačni iskorak. S igračima poput Judea Bellinghama, Harryja Kanea i Bukaya Sake u naponu snage, Engleska ima sve preduvjete za napad na titulu, pod uvjetom da prevlada mentalnu barijeru ključnih utakmica. Engleski svoju reprezentaciju redovito stavljaju u tri s najviše šanse za osvajanje prvenstva.

Brazil: Iako su kvalifikacije prošli uz određene poteškoće, Brazil je uvijek Brazil. Dolazak proslavljenog trenera Carla Ancelottija unio je novu dozu optimizma. S napadačkim arsenalom koji čine Vinícius Júnior, Rodrygo i nadolazeće zvijezde, peterostruki svjetski prvaci nadaju se prekidu 24-godišnjeg posta.

Foto: KIM HONG-JI/REUTERS

Argentina: Aktualni svjetski prvaci dolaze braniti naslov. Iako će Lionel Messi imati 39 godina, momčad je od Katra postala još bolja, brža i direktnija. Mlađi igrači poput Juliána Álvareza i Enza Fernándeza sada su iskusniji, a pobjednički mentalitet koji je usadio izbornik Lionel Scaloni njihov je najjači adut.

Ostali kandidati: U drugi red favorita redovito ubrajaju Portugal, koji ima nevjerojatnu širinu kadra, pomlađenu Njemačka pod vodstvom Juliana Nagelsmanna te neugodnu Nizozemska.

Na kraju, Hrvatska svoju poziciju na svjetskoj nogometnoj mapi čeka mirno, svjesna vlastitih kvaliteta, ali i izazova koji su pred njom. Iako je analize i kladionice ne svrstavaju u sam vrh, povijest nas je naučila da je upravo to pozicija iz koje su "vatreni" najopasniji.