ŠOK ZA AMERIKANCA

Svjetski prvak na 100 metara dobio je suspenziju. Evo do kad

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Sven Hoppe/DPA

Fred Kerley, svjetski prvak u sprintu, dobio je dvogodišnju suspenziju zbog kršenja antidopinških pravila. Nakon srebra na OI i zlata na Svjetskom prvenstvu, prijeti mu do dvije godine suspenzije

Američki sprinter Fred Kerley, svjetski prvak na 100 metara i dvostruki osvajač olimpijske medalje, suspendiran je na dvije godine zbog kršenja propisa o prijavi boravišta, objavila je u petak navečer Jedinica za integritet atletike (AIU). Tridesetogodišnji sportaš optužen je za "nemar i, donekle, neodgovornost" zbog nepoštivanja antidopinških propisa, navela je AIU u priopćenju za javnost.

POGLEDAJTE GALERIJU:

33
Foto: GNK Dinamo

Osvajač srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Tokiju (2021.) i brončane na OI u Parizu (2024.), Kerley, koji je također osvojio zlato na 100 metara na Svjetskom prvenstvu 2022. u Eugeneu, već je bio privremeno suspendiran na 12 mjeseci prošlog kolovoza. Suspenzija objavljena u petak traje do 11. kolovoza 2027.

Prošlog rujna, mjesec dana nakon privremene suspenzije, Amerikanac je također najavio da će sudjelovati na Enhanced Games, natjecanju za sportaše koji su koristili doping za poboljšanje izvedbi ili koji ga žele koristiti za poboljšanje svojih performansi. Prvo izdanje ovih Igara održat će se u svibnju u Las Vegasu.

Paris 2024 - Athletics
Foto: Sven Hoppe/DPA

Svjetska atletika, svjetsko upravno tijelo za atletiku, već je upozorila da će se svaki sportaš koji sudjeluje u ovom inauguracijskom izdanju suočiti sa značajnim sankcijama.

Što se tiče zahtjeva za boravištem, elitni sportaši podliježu strogim zahtjevima u vezi s otkrivanjem svog boravišta antidopinškim tijelima. Moraju svaki dan dostaviti vremenski termin i lokaciju kako bi se pridržavali pravila o nenajavljenim dopinškim testovima.

Tri kršenja ovih obveza unutar godine dana, poput propuštenog testa ili priopćavanja netočnih informacija antidopinškoj agenciji, kažnjiva su sankcijama.

