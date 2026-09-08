Svjetski prvak o Mbappeovim željama: 'Jadno i djetinjasto'

Bivši francuski reprezentativac Christophe Dugarry oštro je kritizirao Kyliana Mbappea zbog njegovih nedavnih izjava o individualnim nagradama. Nakon što je napadač Reala izjavio da želi osvojiti Zlatnu loptu, Dugarry ga je prozvao zbog manjka poniznosti i fokusa na osobnu statistiku umjesto na momčadski uspjeh.

Inače, Mbappe je nedavno izjavio da je u dobroj poziciji za osvajanje Zlatne lopte. Smatra da ga prelazak u Real Madrid prirodno stavlja u fokus za takva priznanja.

- Mislim da vas ljudi, kada igrate za Real Madrid, najbolji klub na svijetu, automatski povezuju s ovom nagradom - rekao je Mbappe.

Foto: Marcelo del Pozo

To je zgrozilo Dugarryja koji ga je prozvao zbog manjka poniznosti.

- Javno tražiti individualnu nagradu na taj način smatram djetinjastim i jadnim. Nema ničeg velikog u tome što je tražiš, pogotovo kao kapetan svoje reprezentacije - izjavio je Dugarry.

Unatoč impresivnom učinku i 42 gola u 44 utakmice za Real Madrid prošle sezone, Mbappe se i dalje suočava s kritikama jer nije uspio osvojiti Ligu prvaka.

- Nogomet postaje sve više individualistički i od toga mi je često mučno. Umjesto da pričaš o sebi i individualnim nagradama, trebao bi pričati o momčadi, o zajedničkom uspjehu i o trofejima koje niste osvojili, a koje ste željeli osvojiti zajedno - poručio je Dugarry.