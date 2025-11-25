Obavijesti

Svjetski prvak u savateu i prvak FNC-a: 'Treniram kod Cro Copa i imam dvije fakultetske diplome'

Svjetski prvak u savateu i prvak FNC-a: 'Treniram kod Cro Copa i imam dvije fakultetske diplome'
Magistar sam kineziologije, kondicijske pripreme sportaša. A što se tiče agronomije, kažem da sam 'doktor za bilje'. Završio sam preddiplomski zaštitu bilja, a diplomski fitomedicinu, objasnio nam je Matej Batinić

Često se čuje kako je nekome sport „promijenio život“ ili kako su se prije „tukli po ulici“. Meni to nikad nije bila poanta borilačkih sportova. Ovo nije priča o ulici, nego o disciplini, radu i napretku. Ne volim čuti kad netko kaže "idem se tući’’. Treniraš, radiš na sebi, napreduješ i ulaziš u borbu s jednim ciljem, pobijediti. One priče da sad nekog moram mrziti prije ulaska u kavez, zašto? Sportaši smo kao i iz svakog drugog sporta, vidjet ćemo tko je bolji i to je to. Riječi su to Mateja Batinića (33, 21-5), prvaka poluteške kategorije FNC-a koji svakako sve samo ne stereotipni borac, daleko od onoga što ljudi i dalje zamišljaju. Naravno, u pozitivnom smislu.

