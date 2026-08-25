Svjetski prvak upozorava na Hrgovića: 'Filip je prava zvijer, bit će to odličan meč za pojas'

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović u subotu, 29. kolovoza u londonskoj O2 Areni bori se za slobodni IBF-ov pojas teške kategorije protiv Mosesa Itaume.

Uoči velike borbe svoje mišljenje dao je prvak svijeta WBO organizacije Daniel Dubois. Boksač koji je prije dvije godine u sjajnoj borbi pobijedio Hrgovića, a kasnije rušio Joshuu, a onda izgubio od Usika pa titulu vratio u spektaklu protiv Wardleyja upozorio je na Hrgovića.

- Dijelio sam ring s Hrgovićem; on je sjajan borac. Čvrst, pravi borac, prava zvijer. Iskusan. Bit će to odličan meč protiv Itaume. Svakako ću to pratiti, a mislim da će pratiti i cijela divizija, pa i cijeli svijet. Bit će to sjajan okršaj; da vidimo što Moses može - rekao je za DAZN.

Foto: Andrew Couldridge

Dubois je i dalje jedini borac koji je pobijedio Hrgovića u profesionalnom boksu. U odličnoj borbi Hrgović je dominirao, ali Dubois mu je nanio posjekotinu zbog čega je borba prekinuta.

Zanimljivo, Hrgovićev protivnik, Itauma, smatra da Hrgović borbu protiv Duboisa nije ni izgubio.

-Dobivao je gotovo svaku rundu protiv Duboisa; vodio je u toj borbi. Borba je prekinuta zbog posjekotine. Tu nije mogao ništa učiniti. Odajem priznanje Danielu; on je doista pobijedio. No, istovremeno, na tu borbu ne gledam kao na nešto što bi umanjilo Danielov uspjeh - isticao je Itauma.

Borba Hrgovića i Itaume na rasporedu je u subotu oko 23 sata.