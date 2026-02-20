'Ta će Palace': Štimac presudio treneru londonske momčadi?

Zrinjski iz Mostara i Crystal Palace odigrali su 1-1 u prvoj utakmici playoff faze Konferencijske lige, a na uzvratnoj utakmici bi engleski klub mogao voditi drugi trener.

Naime, Fabrizio Romano prenio je informaciju kako uprava londonskog kluba razmišlja o smjeni Olivera Glasnera. Palace ne bilježi ni približno dobre rezultate kao prošle sezone, a šuškanja o smjeni trenera već su počela.

Prošle je sezone Glasner osvojio FA kup i završio sedmi u Premier ligi s bodom zaostatka za petim Newcastleom i Ligom prvaka. Ipak, ove je sezone znatno drugačije - Palace je 13. momčad prvenstva sa 32 boda, a europske pozicije nisu blizu.

Sam Austrijanac priznao je nakon utakmice da to nije bilo najbolje izdanje njegove momčadi.

- Da, ovo je propuštena prilika. Kontrolirali smo utakmicu, vodili, a onda smo napravili dvije lake pogreške. Time smo im dali zamah i to je lekcija koju moramo naučiti. Na kraju, ovo je tek prvo poluvrijeme i moramo sve riješiti na domaćem terenu - rekao je nakon dvoboja protiv Zrinjskog.

Uzvrat se igra u Londonu 26. veljače, moguće i s novim trenerom premierligaša.