Obavijesti

Sport

Komentari 0
PROMJENA NA KLUPI?

'Ta će Palace': Štimac presudio treneru londonske momčadi?

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
'Ta će Palace': Štimac presudio treneru londonske momčadi?
4
Mostar: UEFA Konferencijska liga, Zrinjski - Crystal Palace F.C. | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Prošle je sezone Glasner osvojio FA kup i završio sedmi u Premier ligi s bodom zaostatka za petim Newcastleom i Ligom prvaka. Ipak, ove je sezone znatno drugačije - Palace je 13. momčad prvenstva sa 32 boda

Admiral

Zrinjski iz Mostara i Crystal Palace odigrali su 1-1 u prvoj utakmici playoff faze Konferencijske lige, a na uzvratnoj utakmici bi engleski klub mogao voditi drugi trener. 

Naime, Fabrizio Romano prenio je informaciju kako uprava londonskog kluba razmišlja o smjeni Olivera Glasnera. Palace ne bilježi ni približno dobre rezultate kao prošle sezone, a šuškanja o smjeni trenera već su počela. 

Mostar: UEFA Konferencijska liga, Zrinjski - Crystal Palace F.C.
Foto: Denis Kapetanovic

Prošle je sezone Glasner osvojio FA kup i završio sedmi u Premier ligi s bodom zaostatka za petim Newcastleom i Ligom prvaka. Ipak, ove je sezone znatno drugačije - Palace je 13. momčad prvenstva sa 32 boda, a europske pozicije nisu blizu.

Sam Austrijanac priznao je nakon utakmice da to nije bilo najbolje izdanje njegove momčadi. 

- Da, ovo je propuštena prilika. Kontrolirali smo utakmicu, vodili, a onda smo napravili dvije lake pogreške. Time smo im dali zamah i to je lekcija koju moramo naučiti. Na kraju, ovo je tek prvo poluvrijeme i moramo sve riješiti na domaćem terenu - rekao je nakon dvoboja protiv Zrinjskog. 

Premier League - Crystal Palace v Chelsea
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Uzvrat se igra u Londonu 26. veljače, moguće i s novim trenerom premierligaša.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Dinamo - Genk 1-3: Bolni poraz za 'modre'! Belgijci stekli veliku prednost uoči uzvratnog susreta
POTOP NA MAKSIMIRU

Dinamo - Genk 1-3: Bolni poraz za 'modre'! Belgijci stekli veliku prednost uoči uzvratnog susreta

DINAMO - GENK 1-3: Dinamo će loviti dva gola zaostatka u uzvratu 26. veljače. Genk je poveo u 15. minuti preko Heynena, a Ouahdi je bio dvostruki strijelac. Za Dinamo je zabio Beljo
Hrvatski prvak u boksu golim šakama: Uzimao sam doping i namjerno puštao mečeve...
ŠOKIRAO PRIZNANJEM

Hrvatski prvak u boksu golim šakama: Uzimao sam doping i namjerno puštao mečeve...

Sad nisam dopingiran, ali sam znao nekad uzimati neke stvari. To je normalno za brži oporavak. Jednostavno, bez toga nema vrhunskog sporta, tumači hrvatski prvak u boksu golim šakama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026