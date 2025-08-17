Obavijesti

Tafra osvojio zlatnu medalju na Europskom prvenstvu u jedrenju

HINA
Od samog početka prvenstva osjećao sam se samouvjereno i dobro. Nakon Svjetskog prvenstva u Americi znao sam da pripadam među najbolje i da se mogu boriti za vrh, poručio je nakon uspjeha Tafra

Nakon što je prije samo jedanaest dana osvojio srebrnu medalju i titulu viceprvaka svijeta u juniorskoj konkurenciji, mladi splitski jedriličar Josip Tafra (18) iz Jedriličarskog kluba Labud ostvario je povijesni uspjeh - zlatnu medalju na Europskom prvenstvu u klasi ILCA 6.

Josip je u švedskom Marstrandu pokazao iznimnu dominaciju, tijekom cijelog tjedna držao je vodeću poziciju, a u dramatičnom raspletu posljednjeg dana, nakon 11 odjedrenih regata, završio je s jednakim brojem bodova kao i Čeh Jiri Tomas (33). O pobjedi je odlučio broj prvih mjesta - Josip je imao tri, a Tomas samo jedno. Time je Tafra postao europski prvak u seniorskoj konkurenciji, a ujedno i u kategoriji U21, dok je uspjeh hrvatskog jedrenja upotpunio Lovre Bakotić brončanom medaljom.

- Od samog početka prvenstva osjećao sam se samouvjereno i dobro. Nakon Svjetskog prvenstva u Americi znao sam da pripadam među najbolje i da se mogu boriti za vrh. Cilj mi je bio završiti u prva tri, ali cijeli sam tjedan bio prvi i uspio sam to zadržati do kraja - kazao je Tafra, dok je njegov trener Vedran Mandić istakao:

- San svakog sportaša i trenera je osvojiti dvije velike medalje, a njihov je sjaj još veći kada dođu u samo jedanaest dana. Nakon kratkog odmora od 15 dana krećemo u nove izazove. Do kraja sezone očekuju nas još dvije jake regate u koje moramo dati svoj maksimum i ostvariti što bolji plasman koji se u ovom momentu i očekuje od nas. Na kraju godine prelazimo u olimpijsku klasu ILCA 7, s jasnim ciljem, nastup na Olimpijskim igrama 2032..

Ovaj uspjeh dodatno je značajan jer se događa u godini nakon obilježavanja 100 godina Jedriličarskog kluba Labud.

