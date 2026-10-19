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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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DINAMOVAC PROPUSTIO ŠANSU Nije isporučio u uvodu sezone, desnu stranu preuzeli Španjolci!

Piše Hrvoje Tironi,

Dinamo ne trpi prosjek, a Lisica je ove sezone - ispod prosjeka. U 16 utakmica zabio je dvaput, ostao bez asistencije, a njegova statistika u HNL-u je poražavajuća. I sad pada u drugi plan...

Mateo Lisica najveći je gubitnik uvodnog dijela prvenstvene sezone. Dinamov krilni igrač "do jučer" je bio standardan, gotovo nezaobilazna karika u svim vizijama Marija Kovačevića, a danas je na - "kloncama". Jedan od najstadardnijih igrača Dinama protiv Slaven Belupa nije bio ni u zapisniku. Razlog? Evo što je rekao Mario Kovačević.

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