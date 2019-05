Tajna brojeva 54 i 56: 'Redsi' u istim minutama zabili i 2005.!

Od top 15 najvećih preokreta u povijesti Lige prvaka, Barcelona je sudjelovala čak u pet!

Triput je bila na pobjedničkoj strani, dvaput na gubitničkoj. A čak tri iz reda najvećih preokreta dogodila su se ove sezone!

Liverpool je do sinoć imao jedan velik preokret, onaj nezaboravni finale 2005. u Istanbulu, kada je Milan na poluvremenu vodio 3-0, a "redsi" su sve stigli i nakon jedanaesteraca osvojili pehar.

Fascinantna je činjenica da su i te lude istanbulske noći baš kao u utorak na Anfieldu protiv Barcelone po mnogočemu ključni golovi zabijani u istim minutama!?

Foto: Peter Byrne/Press Association/PIXSELL

U Istanbulu je Steven Gerrard u 54. smanjio na 3-1, a Vladimir Šmicer u 56. zabio za 3-2 i 'vodu u ušima' igračima Milana. Xabi Alonso je potom završio šest minuta ludila u 60. golom za 3-3, a u raspucavanju su promašili Serginho, Pirlo i Ševčenko, te je Liverpool slavio.

U utorak je Origi u sedmoj minuti udahnuo nadu, a onda u 54. i 56. Georginio Wijnaldum pogodio i izjednačio ukupan rezultat!

Two historical comebacks. Lucky numbers - 54 and 56. Tell me how? #LiverpoolBarcelona #lfc pic.twitter.com/Qx60VWQ4J0