Kovaču prijeti i aut-majstor: Ponosan sam na gol Hrvatskoj

Još ste pod dojmom spektakla naslovljenog 'Juventus - Atletico 3-0'? Sređujte dojmove, idemo dalje... Čeka nas: Bayern vs. Liverpool!

Kloppov danski internacionalac

Igra se za četvrtfinale Lige prvaka, na Anfieldu je bilo 0:0. Niko Kovač i Jürgen Klopp, najavljuju njemački i engleski kolege, počet će s ovim sastavima:

Bayern: Neuer - Rafinha, Sule, Hummels, Alaba - T.Alcantara, J.Martinez - Gnabry, J.Rodriguez, Ribery - Lewandowski.

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Fabinho, Henderson - Salah, Firmino, Mané.

Nedostaju Kimmich, Müller, Robben tj. Keita, Oxlade-Chamberlain, Gomez... Ali Klopp ima posebnog danskog 'internacionalca'. I to - svjetskog rekordera.

Tko je Thomas Gronnemark?

Foto: Thomas Gronnemark Thomas Gronnemark je 43-godišnji Danac. Trenirao je atletsku reprezentaciju svoje zemlje (bacače i sprintere), trenirao je i dansku bob-reprezentaciju, a onda se bacio (*ne pokušavam bit duhovit) na nogomet.

Čovjek trenira nogometaše kako što bolje izvesti aut. Samo to radi. U Liverpoolu u koji ga je doveo Jürgen Klopp, u Midtjyllandu, u Horensu i još tri kluba koja, kaže, ne želi otkriti.

Uglavnom, Liverpool ima trenera... Samo za izvođenje auta. A Danac je u tome svjetski rekorder. Kaže to i Guinessova knjiga rekorda. Gronnemark je 2010. loptu zavitlao 51.33 metra. Ladies & gentlemen, world record.

'Veliki napredak, jako sam ponosan'

Foto: Thomas Gronnemark

- Po utakmici se izvede 40-50 auteva, puno više nego kornera. Aut je podcijenjen. Midtjylland je prošle sezone zabio 10 golova nakon asistencija iz auta - govori Thomas Gronnemark.

Kako je došao na takvu pozornicu kao što su Anfield i Liga prvaka?

- Vidim propušten poziv, preslušam glasovnu poruku i čujem glas: Jürgena Kloppa. Bio sam, normalno, u totalnom šoku. Pozvao me na sastanak pa mi onda ponudio posao i tako... Od srpnja sam trener u Liverpoolu i živim svoj san! - kaže svjetski rekorder.

Kako ide posao?

- Prošle sezone Liverpoolovi igrači zadržali su loptu u svojem posjedu nakon 50% ubačaja iz auta, ove sezone to su učinili u više od 75% ubačaja. To je veliki napredak. Joe Gomez je u Ligi nacija za Englesku protiv Hrvatske namjestio gol baš na taj način. On je jedan od najboljih na svijetu u izvođenju auta.

Zovu Ameri, zovu Argentinci

Foto: Thomas Gronnemark

I nije to sve...

- Andy Robertson je prije nego što sam došao u Liverpool loptu bacao samo 19-20 metara. Malo je to, posebno za beka. I opasno jer suigrač kojem bacaš loptu uvijek je pod velikim pritiskom. Sada Andy loptu iz auta baci cca. 27 metara. Jako sam ponosan na njega.

Tko je najbolji na svijetu?

- Dvojica danskih nogometaša, Kian Hansen i Mikkel Qvist. Ali i Joe Gomez je u svjetskom vrhu. U Liverpoolu je sjajno raditi, atmosfera je fenomenalna, a Klopp je vrhunski lider. Nahvalio me i na par press-konferencija pa sam davao intervjue čak i za američke i argentinske novine! - rekao je Thomas Gronnemark.

Priznajte, večeras ćete baciti oko na kad bude aut za Liverpool...