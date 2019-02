Tako se voli klub: Svaki vikend po 10 sati putuje na utakmice

Nogomet je postao biznis i naivan je onaj koji misli da novac nije postao pokretač i sredstvo ovisnosti svakog iole ozbiljnijeg kluba. Živimo u svijetu u kojem se zarada igrača mjeri u sekundama. Primjerice, jedan Alexis Sanchez u toj jedinici vremena zaradi 300 eura.

Kako onda oni manje talentiraniji, ili pak oni s manje sreće mogu pronaći motiv za bavljenje nogometom na nešto nižoj razini? Odgovor na to pitanje nudi mladi student Filip Vojvodić (19) koji gotovo svakog vikenda prkosi modernom nogometu igrajući za NŠK Sveti Mihovil s otoka Ugljana. Ne bi tu bilo ništa čudno da Filip ne izgubi deset sati samo na putovanja na utakmice.

Ovo je Filip Vojvodić😊 Filip nije naš najbolji igrač,a nije ni najgori😂Najuporniji??Možda! Al ono što svakako treba... Objavljuje Nšk Sv.Mihovil u Srijeda, 20. veljače 2019.

- Studiram nautiku na Pomorskom fakultetu u Rijeci i zasad mi jako dobro ide, a pauzu od učenja koristim kako bih igrao za svoj lokalni klub NŠK Mihovil s Ugljana - priča nam Filip.

Opisao nam je kako izgleda njegova ruta od Rijeke do Ugljana.

- Utakmice su subotom tako da najčešće petkom navečer sjednem na bus do Zadra. To traje nekih četiri do pet sati, a zatim čekam trajekt do Ugljana te se vozim još pola sata - objašnjava nam veznjak NŠK Mihovila kao da je to nešto najuobičajenije.

Iz kluba se hvale da Vojvodić nije propustio niti jednu utakmicu ove sezone, a u ovim nogometnim eskapadama pomažu mu financijski.

- Klub mi puno olakšava jer mi financiraju cijeli put. Povratna karta za bus me ispadne otprilike 200 kuna sa studentskim popustom, a još 20-ak kuna daje za trajekt do svog otoka i tako više od 20 puta u godini - priča nam riječki student na kojeg klub u sezoni potroši i po nekoliko tisuća kuna i nije im žao.

Život na hrvatskim otocima je težak, a ta kriza nije zaobišla ni tamošnji nogometni klub. NŠK Sveti Mihovil je osnovan 1952. kao Jadran pa se ugasio, a 1982. niknuo je NK Ugljan u malenom mjestašcu Sutomišćici, ali tu nije bio kraj turbulencijama. Prije deset godina klub je bio prisiljen ugasiti seniorski pogon jer nije bilo odgovarajućeg igrališta.

- Dogodilo se to u trenutku kada je ispred nas bilo 14 sezona nastupanja u natjecanjima seniorskog uzrasta (Prva i Druga županijska liga). Godinu dana prije toga bili smo domaćini na igralištu na Višnjiku u Zadru, ali vidjeli smo da takvo što nema smisla. Potom je ista zabrana počela vrijediti za kadete i juniore, a odnedavno i za sve natjecateljske kategorije - kazao je predsjednik kluba Darijo Korenov za Zadarski list.

Korenov se potom okrenuo radu s djecom jer je prepoznao potencijal Ugljana, ali i susjednog otoka Pašmana. To podneblje dalo je sjajnog Marina Tomasova, iskusnog hrvatskog internacionalca koji danas nosi dres kazahstanske Astane.

- Činjenica je da naše igralište nema potrebne dimenzije jer je dužina terena 92, a širina 47 m. Međutim, Županijski nogometni savez sada nam zamjera i kvalitetu travnjaka tako da ćemo sve utakmice u jesenskoj polusezoni odigrati na gostovanjima. Do proljeća se nadamo staviti novu drenažu, promijeniti travnjak, ispiliti sva stabla uz teren i tada bismo se mogli vratiti kući makar s kategorijama od papalina do pionira - pričao je prije tri godine Korenov, a rezultat toga bio je vidljiv u travnju prošle godine.

Uz more je niknulo prekrasno igralište s umjetnom travom, a mnoge je ostavilo bez daha. Otvaranje igrališta upriličio je prijateljskom utakmicom hrvatski prvoligaš NK Osijek, na inicijativu golmana Krševana Santinija (31).

- Santini je iz ovih krajeva i veliki je prijatelj kluba. Puno pomaže klub financijski, donira lopte i opremu. Doveo je i Osijek od kojeg smo izgubili 8-4. Ne, nisam zabio gol, haha - priča nam dobro raspoloženi File, kako ga zovu suigrači.

Iako ne igra vrhunski nogomet, iako nije najbolji igrač ni u svom klubu, motiva mu ne nedostaje.

- Svi silni sati putovanja vrijede za tih 90 minuta županijskog nogometa. Najveći gušt mi je sjest s prijateljima na piće nakon utakmice i družiti se, a u nedjelju je pakiranje i povratak u Rijeku studentskim obvezama - kazao je Vojvodić.

Filip je poseban tip, a uzore u modernom nogometu, naravno, ne nalazi.

- Samo Ronaldinho i ovi stariji igrači. Više sam za te 'old school' varijante - završio je dobro raspoloženi igrač NŠK Svetom Mihovila koji svojim ponašanjem može biti primjer i puno većim igračkim veličinama.