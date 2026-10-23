Tako to rade Englezi! United je pozvao navijače u raspravu o novom stadionu: 'Ovo je prilika'

Engleski nogometni velikan Manchester United pozvao je navijače da iznesu svoje mišljenje o novom stadionu kluba vrijednom dvije milijarde funti, što je do sada najjasniji pokazatelj da kontroverzni dizajn 'šatora' predstavljen prošle godine nije konačan. Navijači su pozvani sudjelovati u nizu fokus grupa kako bi istražili ključne teme i koncepte prije nego što se dogovore o konačnom dizajnu stadiona.

"Danas pokrećemo sljedeću fazu uključivanja navijača u projekt našeg novog stadiona, koji bi trebao imati kapacitet od 100.000 mjesta. Ovo je vaša prilika da iznesete svoje mišljenje o našem budućem domu," objavio je klub na svojim stranicama.

Navijači sada imaju dva tjedna za sudjelovanje u anketi koja će prikupiti njihove odgovore o nizu tema, uključujući o dizajnu stadiona, raznih sadržaja na dan utakmice, zaštitu Unitedove baštine i naslijeđa, atmosferu unutar stadiona, šire područje oko njega i pristup stadionu....

This is your opportunity to have your say on our future home 🔴 We want to hear more about what matters to you. We're launching the next phase of fan engagement for our proposed new stadium and we want to hear more about what matters to supporters. — Manchester United (@ManUtd) October 23, 2026

United je prošle godine objavio planove za "New Trafford stadion" koji je dizajnirala tvrtka Foster + Partners za stadion sa 100.000 natkrivenih mjesta. Predloženi dizajn stadiona uključivao je sporni krov nalik šatorskoj strukturi s tri kraka, koji su aluzija na klupski znak koji prikazuje vraga koji drži trozubac.

"Naš predloženi novi stadion jedan je od najznačajnijih projekata koje će Manchester United poduzeti u sljedećih 100 godina i ključno je da ga oblikujemo zajedno s našim navijačima. Iznad svega, ovo je nogometni stadion izgrađen za njih, tako da je važno da se detalji dobro odrade," istaknula je izvršna direktorica tvrtke New Stadium Development Collette Roche.

Foto: Alessandro Garofalo

"Zajedničkim radom možemo stvoriti nogometni stadion svjetske klase koji podržava uspjeh na terenu, odražava identitet Manchester Uniteda i pruža navijačima dom na koji mogu biti ponosni generacijama koje dolaze," dodala je.

Novi stadion će se nalaziti u srcu novog područja Trafford Wharfside - područja oko trenutnog doma kluba. Očekuje se da će projekt obnove Trafford Wharfsidea, površine 147 hektara, donijeti oko 15.000 novih domova, uključujući pristupačne stanove, te stvoriti 48.000 novih radnih mjesta lokalnoj zajednici.

Vodstvo kluba je osigurao većinu zemljišta potrebnog za izgradnju novog stadiona sa 100.000 mjesta, koji će postati najveća sportska arena u Velikoj Britaniji. United posljednjih 115 godina igra na Old Traffordu, koji trenutno prima gotovo 74.000 gledatelja