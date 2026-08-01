Tako to rade klase: Stojković promijenio krvnu sliku Dinama!
Najboljem igraču Dinama ovo je već četvrta sezona u Maksimiru, ali prva u kojoj ga od samog starta čeka naslovna uloga. A on sve oko sebe čini boljima...
Mario Kovačević konačno lakše diše. Treneru "modrih" vratio se Luka Stojković koji je već u prvih 90 minuta dokazao kako je Dinamo s njim na terenu - drugačija momčad. Brža, agresivnija, kombinatornija, opasnija... I tako možemo unedogled. Stojković je zbog suspenzije preskočio prva dva europska dvoboja s Thunom, Zagrepčani su se na kraju uz puno sreće izvukli protiv Švicaraca. Plavokosi veznjak vratio se na teren protiv Slaven Belupa i odmah je to bila "pjesma". Navijači Dinama mogli su uživati u potezima za pamćenje, vidjeli asistenciju (za Belju) kakvu vjerojatno ne može isporučiti nitko drugi u HNL-u.