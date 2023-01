Tako to rade majstori: Krama zabio Sosinom Stuttgartu!

Andrej Kramarić ove sezone ne zabija kao prethodnih sezona, ali i dalje Hoffenheim ne može bez njega. U svakom potezu vidi se klasa, razigrava momčad, puno više sudjeluje u igri. Pa morao je doći kraj i tom golgeterskom postu.

Hoffenheim je u 17. kolu Bundeslige dočekao Stuttgart, a domaćini su poveli već u 11. minuti. Angelino je sjajno ubacio u peterac, a lukavi lisac poput Krame uvijek se tu negdje šulja. Prikrao se suparničkim stoperima iza leđa pa krasno matirao golmana za 1-0. Baš u svom stilu.

Bio mu je to četvrti gol u sezoni, prvi nakon 2. listopada protiv Herthe, a uz to ima i dvije asistencije. U golgeterskoj krizi je protekle dvije sezone. Prethodnih godina je redovito bio u vrhu strijelaca Bundeslige, no u posljednje dvije sezone je stao. Ipak, nadamo se kako je to sada prošlost, a da će ga ovaj gol opet vratiti u golgetersku formu. Kakav je majstor, pokazao je na Svjetskom prvenstvu u Katru kada je utrpao dva gola Kanađanima.

Hoffenheim ipak nije uspio zadržati vodstvo uoči odlaska na predah. U posljednjim sekundama je Guirassy izjednačio na 1-1. Borna Sosa propustio je utakmicu zbog ozljede. U tijeku je drugo poluvrijeme.

