U Stipi Biuku i Marinu Ljubičiću Hajduk ima dva vanserijska talenta kakva nije imao još od vremena kad su na Poljud kročili Ivica Mornar i Milan Rapaić. No ma koliko usporedbe dvojice mladića s velikim igračima Hajduka bile opravdane, karijere koje su Mornar i Rapaić kasnije napravili, te usporedbe u ovom trenutku čine nemogućim i nepotrebnim. No o tome kakvi su igrači s 18 godina bili Rapaić i Mornar s jedne te Biuk i Ljubićić s druge strane, o tome se i te kako dade pričati, pogotovo s ljudima koji su u to vrijeme radili na Poljudu.