Talijan je ozlijedio Modrića, ali sad se javio: Jako mi je žao, on treba nogometu i mora ići na SP

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Jako mi je žao što se to dogodilo, pogotovo jer se radi o igraču takvog kalibra. Takve se stvari, nažalost, događaju u nogometu, rekao je igrač Juventusa, Manuel Locatelli

Ni jednom navijaču Milana, ali ni hrvatske reprezentacije nije bilo lijepo za vidjeti masnicu na oku Luke Modrića nakon sudara s Manuelom Locatellijem u susretu Milana i Juventusa. Nakon utakmice stiglo je loših vijesti i hrvatski kapetan morao je na operaciju jagodične kosti. Srećom, sve je dobro prošlo, ali će Modrić pauzirati nekoliko utakmica, a sprema mu se i zaštitna maska. Naravno, Locatelli nije imao namjeru ozlijediti Modrića te mu se ispričao.

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... 01:22
- Čuli smo se nakon utakmice i poslao sam mu nekoliko poruka, javio sam mu se iz poštovanja. Jako mi je žao što se to dogodilo, pogotovo jer se radi o igraču takvog kalibra. Takve se stvari, nažalost, događaju u nogometu. Nadam se da će se što prije vratiti i igrati na Svjetskom prvenstvu. On to zaslužuje, nogomet ga treba" - rekao je talijanski veznjak za DAZN. 

Milan je za klasu slabija momčad kad Modrić nije na terenu. Stigao je novi poraz u talijanskom prvenstvu, ovaj put od Sassuola (2-0) i Milan ima sreće što je Juventus odigrao neriješeno s Veronom (1-1) te ga nije preskočio na trećoj poziciji. Bit će velika borba do kraja za mjesta koje vode u Ligu prvaka, a Modrić bi zaista mogao na teren kako bi pomogao ostvariti cilj ove sezone.

