Talijan šokirao Alcaraza pa osvojio prvi naslov u karijeri

Talijan Lorenzo Musetti pobjednik je ATP turnira tenisača u Hamburgu, on je u finalu svladao prvog nositelja Španjolca Carlosa Alcaraza sa 6-4, 6-7 (6), 6-4.

Za 20-godišnjeg Musettija ovo je prvi osvojeni ATP turnir u karijeri i to u prvom finalu u kojemu je nastupio. Do naslova je mogao i na lakši način, no u drugom je setu propustio pet meč-lopti, dvije prilikom servisa za meč kod prednosti 5-4 te još tri vezane u "tie-breaku" u kojemu je imao prednost 6-3 samo da bi izgubio pet poena u nizu.

S druge strane, za 19-godišnjeg Alcaraza ovo je bio prvi poraz u finalu u karijeri nakon što je dobio prethodnih pet finala. Alcarazova serija počela je prošle godine u Umagu gdje će sljedećeg tjedna baniti naslov, da bi ove godine osvojio turnire u Rio de Janeiru, Monte Carlu, Barceloni i Madridu.

Kao i Alcaraz, i Musetti će sljedećeg tjedna igrati u Umagu.

