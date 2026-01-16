Talijan u Wengenu slavio prvi put u karijeri! Čudesni Odermatt već osvojio preko 1000 bodova

Sezona Svjetskog kupa u alpskom skijanju u punom je jeku, a napetost raste iz utrke u utrku, posebice jer se bliže Zimske olimpijske igre. Ipak, utrke u kultnom švicarskom zimovalištu Wengenu zauvijek će imati posebno mjesto u srcima skijaša i gledatelja, koji su u petak mogli uživati u najdužem superveleslalomu sezone u kojem je pobjedu, i to prvu u karijeri, odnio talijanski skijaš Giovanni Franzoni.

Talijan je ranije ove sezone u Val Gardeni osvojio prvo postolje u karijeri, također u superveleslalomu, a izgleda kako je u formi života i to baš uoči Zimskih olimpijskih igara u njegovoj Italiji.

Foto: Denis Balibouse

Imao je startni broj jedan, a njegova vožnja pokazala se najboljom. Slavio je s vremenom od 1:45,19, dok je na drugom mjestu završio Austrijanac Stefan Babinsky. Pobjedničko postolje upotpunio je Švicarac Franjo von Allmen.

Najbolji skijaš današnjice, Marco Odermatt, triput je bio na postolju u Wengenu u superveleslalomu (2022.-2024.), ali je druge godine zaredom ostao bez njega. Švicarac je završio na četvrtom mjestu, čime je osvojio još 50 bodova i time postao prvi skijaš koji je ove sezone prešao granicu od 1000 bodova (ima ih 1005).

- Gledao sam njegovu (Franzonijevu, op. a.) vožnju dok sam se zagrijavao i rekao sam: 'Da, ovo će biti pobjeda'. I bio sam u pravu, haha! - rekao je Odermatt nakon utrke za Eurosport.

Na drugom mjestu Svjetskog kupa ostao je Lucas Braathen s 538 bodova.

Foto: Denis Balibouse

Odermatt je vodeći i u superveleslalomu s 325 bodova. Franzoni je pobjedom "skočio" na treće mjesto s 218 bodova, a drugoplasirani je Vincent Kriechmayr s 231 bodom.

Dok se muškarci natječu u Švicarskoj, ženski dio karavane priprema se za svoje okršaje. Već ovog vikenda, 17. i 18. siječnja, najbolje svjetske skijašice sele u talijanski Tarvisio, gdje su na rasporedu utrke spusta i superveleslaloma. To će biti povratak Svjetskog kupa u regiju Friuli Venezia Giulia nakon petnaest godina.