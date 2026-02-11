Talijani: Baturina je eksplodirao u Comu! Fabregas otkrio bizaran detalj u drami: To je dio taktike

Neočekivani rezultat u četvrtfinalu talijanskog kupa na stadionu Diego Armando Maradona, gdje je Como nakon drame penala izbacio favorizirani Napoli i plasirao se u polufinale nakon 40 godina. Povijesnu pobjedu (1-1, 7-6 nakon penala) potpisala su dvojica hrvatskih nogometaša, Martin Baturina i Ivan Smolčić, koji su odigrali ključne uloge u jednoj od velikoj večeri kluba iz Lombardije.

Momčad koju vodi legendarni Cesc Fabregas taktički je nadmudrila ekipu Antonija Contea, a hrvatski dvojac bio je u središtu zbivanja od prve do posljednje minute. Nakon što glavni dio nije donio pobjednika, uslijedilo je raspucavanje koje se pretvorilo u triler s čak osam serija. Como je na kraju slavio, a talijanski mediji raspisali su se o partijama Hrvata, pri čemu je Baturina zaradio status junaka.

Hrvatski potpis na povijesnoj večeri

Como je od početka pokazao da u Napulj nije stigao s bijelom zastavom. Gosti su poveli u 39. minuti akcijom koja je imala isključivo hrvatski potpis. Ivan Smolčić sjajno se ubacio s desnog boka u kazneni prostor, gdje ga je nespretnom reakcijom srušio Matias Olivera. Sudac nije dvojio i pokazao je na bijelu točku. Loptu je uzeo Baturina, koji je prekinuo loš niz Coma s promašenim penalima ove sezone. Hladnokrvno je poslao loptu u jednu, a golmana Vanju Milinković-Savića u drugu stranu za vodstvo.

Radost gostiju kratko je trajala jer je Napoli izjednačio odmah na početku drugog poluvremena. Već u 46. minuti, nakon pomalo sretne asistencije Rasmusa Hojlunda, mladi Antonio Vergara pobjegao je obrani Coma i matirao golmana Jeana Buteza za 1-1. Do kraja utakmice Napoli je pritiskao, no obrana Coma, uz nekoliko sjajnih intervencija, izdržala je sve napade i odvela utakmicu u raspucavanje.

U drami penala Baturina je ponovno bio precizan u trećoj seriji, kao i Smolčić u petoj, dok su za Napoli tragičari postali Romelu Lukaku, koji je promašio cijeli gol, te Stanislav Lobotka, čiji je udarac u osmoj seriji obranio junak večeri, golman Butez.

Foto: Domenico Cippitelli/IPA Sport / ipa-agency.net

'Baturina je mozak momčadi'

Talijanski mediji posvetili su veliku pozornost hrvatskim nogometašima. Martin Baturina jednoglasno je proglašen jednim od najboljih igrača na terenu. TuttoMercatoWeb mu je dodijelio visoku ocjenu 7,5, opisavši njegovu izvedbu penala kao potez izveden s "ledenom mirnoćom" protiv golmana poznatog po obranama penala. Drugi mediji opisali su ga kao "mozak momčadi" i "hrvatskog dragulja" koji je početkom 2026. potpuno eksplodirao.

S druge strane, ocjene Ivana Smolčića bile su šarolike. Dok su mu neki, poput TuttoCalcija, dali visoku sedmicu ističući ključan potez kojim je izborio penal, drugi su bili kritičniji. Mediaset ga je ocijenio s 5,5, pohvalivši ga za prodor kod jedanaesterca, ali mu i zamjerivši lošiju reakciju kod izjednačujućeg gola Napolija. Ipak, zajednički je zaključak da je Smolčić energijom i pravovremenim ubacivanjima bio konstantna prijetnja za obranu Napolija.

Fabregasov trik s Baturinom

Zanimljiv detalj dogodio se tijekom raspucavanja, kada se činilo da će treći penal za Como izvesti Maximo Perrone. On je krenuo prema bijeloj točki, no tada mu je prišao Baturina i preuzeo odgovornost. Trener Cesc Fabregas nakon utakmice objasnio je da se radilo o malom triku.

​- Ne, to je bila taktika. Htjeli smo skinuti nešto pritiska s Baturine. Na tim se stvarima učiš - otkrio je španjolski strateg.

Njegova metoda je upalila jer je Baturina zabio, no Perronea je, čini se, ta situacija uzdrmala jer je odmah nakon Baturine promašio svoj udarac. Na sreću Coma, ta pogreška na kraju nije bila presudna. Como će u polufinalu kupa igrati protiv Intera, a grad na obali istoimenog jezera sanja novo čudo.