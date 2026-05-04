Talijani: Inter je lani povukao hrabar potez vrijedan Scudetta. Petar Sučić pokazuje eleganciju

Nogometaši Intera osigurali su svoj 21. naslov prvaka Italije pobjedom protiv Parme 2-0 na San Siru, tri kola prije kraja prvenstva. U momčadi koja je potvrdila dominaciju u Serie A cijelu je utakmicu odigrao i hrvatski reprezentativni veznjak Petar Sučić, kojem je ovo prvi trofej u dresu milanskog velikana. Slavlje je moglo početi pred 75.000 navijača koji su ispunili stadion do posljednjeg mjesta. Čestitao im je i gradski rival Milan na društvenim mrežama. Hladno, ali ipak jest.

Fešta na San Siru za potvrdu dominacije

Momčadi Cristiana Chivua bio je dovoljan i bod za matematičku potvrdu "scudetta", no "nerazzurri" nisu ništa prepuštali slučaju. Iako je Parma u prvih dvadesetak minuta pružila solidan otpor, Inter je postupno preuzimao kontrolu. Ključni trenutak dogodio se u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena, kada je Marcus Thuram iskoristio dodavanje Piotra Zielinskog i preciznim udarcem svladao golmana Suzukija za vodstvo 1-0.

Pobjedu i početak velikog slavlja potvrdio je iskusni Henrikh Mkhitaryan u 80. minuti. Armenac je u igru ušao s klupe i mirno pospremio loptu u mrežu nakon asistencije kapetana Lautara Martineza, koji se vratio na teren nakon ozljede. Odmah nakon posljednjeg sučevog zvižduka, travnjakom San Sira i ulicama Milana, posebice na trgu Piazza Duomo, prolomilo se neopisivo slavlje navijača.

Foto: Daniele Mascolo

Priča o Scudettu rođenom iz bolnog poraza

Ovosezonski trijumf Intera priča je o svojevrsnom uskrsnuću. Kako piše talijanska Gazzetta dello Sport, temelji ovog naslova postavljeni su u najbolnijoj noći prošle sezone, 31. svibnja 2025., kada je Inter u finalu Lige prvaka u Münchenu poražen od PSG-a s teških 5-0. Taj je poraz označio kraj ciklusa i odlazak trenera Simonea Inzaghija.

Uprava kluba na čelu s predsjednikom Beppeom Marottom povukla je hrabar potez i na klupu postavila klupsku legendu, Rumunja Cristiana Chivua. Iako je Chivu imao skromno iskustvo u Serie A, stigavši netom upravo iz Parme, koju je spasio od ispadanja, pokazao se kao pun pogodak. Uspio je zadržati kostur Inzaghijeve momčadi, ali i dodati više vertikalnosti u igri. Inter je do ovog trenutka momčad s najboljim napadom (81 gol) i najvećim brojem utakmica bez primljenog gola (16), demonstriravši silu kroz čitavo prvenstvo.

Foto: Claudia Greco

Kako je igrao Sučić? Talijani podijeljeni oko ocjene

Petar Sučić, koji je u Inter stigao kao veliko pojačanje, odigrao je cijelu utakmicu u veznom redu. Njegov nastup u ključnoj utakmici za naslov talijanski su mediji ocijenili šaroliko. Ocjene u poznatim "pagellama" kretale su se od skromnih 5 pa sve do solidnih 6,5. Većina analitičara istaknula je njegovu borbenost i taktičku disciplinu. Opisivali su ga kao igrača koji je "uvijek spreman pomoći suigraču" i koji pokazuje "eleganciju na sredini terena". Igrač je i s najviše pretrčanih kilometara (12). No, bilo je i onih kritičnijih.

Portal Eurosport ocijenio je njegovu igru s 5, najnižom ocjenom među igračima Intera.

Foto: Daniele Mascolo

- Što se tiče kvantitete, ne može mu se ništa prigovoriti, a grafike o pretrčanim kilometrima često mu idu u prilog. Međutim, s aspekta kvalitete, ima mu se što zamjeriti. Razlika u odnosu na Hakana Calhanoglua u ovom je trenutku očita i tjera vas da žalite za izostankom Turčina - stoji u njihovoj analizi.

S druge strane, neki su mediji bili blagonakloniji, dajući mu ocjenu 6 ili 6,5, ističući njegov doprinos u održavanju ravnoteže momčadi. Bez obzira na podijeljena mišljenja, za Sučića je ovo sezona iz snova. Nakon osvojenih naslova u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, sada je svojoj kolekciji dodao i najvrjedniji trofej dosadašnje karijere, onaj prvaka Italije.