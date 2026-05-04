ČESTITAO IM I RIVAL

Talijani: Inter je lani povukao hrabar potez vrijedan Scudetta. Petar Sučić pokazuje eleganciju

Foto: Alessandro Garofalo

Inter osvojio 21. Scudetto! Pobjedom nad Parmom slavili na San Siru pred 75.000 navijača. Sučić briljirao, ali podijeljene ocjene. Milan čestitao mrzovoljno

Nogometaši Intera osigurali su svoj 21. naslov prvaka Italije pobjedom protiv Parme 2-0 na San Siru, tri kola prije kraja prvenstva. U momčadi koja je potvrdila dominaciju u Serie A cijelu je utakmicu odigrao i hrvatski reprezentativni veznjak Petar Sučić, kojem je ovo prvi trofej u dresu milanskog velikana. Slavlje je moglo početi pred 75.000 navijača koji su ispunili stadion do posljednjeg mjesta. Čestitao im je i gradski rival Milan na društvenim mrežama. Hladno, ali ipak jest.

Fešta na San Siru za potvrdu dominacije

Momčadi Cristiana Chivua bio je dovoljan i bod za matematičku potvrdu "scudetta", no "nerazzurri" nisu ništa prepuštali slučaju. Iako je Parma u prvih dvadesetak minuta pružila solidan otpor, Inter je postupno preuzimao kontrolu. Ključni trenutak dogodio se u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena, kada je Marcus Thuram iskoristio dodavanje Piotra Zielinskog i preciznim udarcem svladao golmana Suzukija za vodstvo 1-0.

Pobjedu i početak velikog slavlja potvrdio je iskusni Henrikh Mkhitaryan u 80. minuti. Armenac je u igru ušao s klupe i mirno pospremio loptu u mrežu nakon asistencije kapetana Lautara Martineza, koji se vratio na teren nakon ozljede. Odmah nakon posljednjeg sučevog zvižduka, travnjakom San Sira i ulicama Milana, posebice na trgu Piazza Duomo, prolomilo se neopisivo slavlje navijača.

Foto: Daniele Mascolo

Priča o Scudettu rođenom iz bolnog poraza

Ovosezonski trijumf Intera priča je o svojevrsnom uskrsnuću. Kako piše talijanska Gazzetta dello Sport, temelji ovog naslova postavljeni su u najbolnijoj noći prošle sezone, 31. svibnja 2025., kada je Inter u finalu Lige prvaka u Münchenu poražen od PSG-a s teških 5-0. Taj je poraz označio kraj ciklusa i odlazak trenera Simonea Inzaghija.

Uprava kluba na čelu s predsjednikom Beppeom Marottom povukla je hrabar potez i na klupu postavila klupsku legendu, Rumunja Cristiana Chivua. Iako je Chivu imao skromno iskustvo u Serie A, stigavši netom upravo iz Parme, koju je spasio od ispadanja, pokazao se kao pun pogodak. Uspio je zadržati kostur Inzaghijeve momčadi, ali i dodati više vertikalnosti u igri. Inter je do ovog trenutka momčad s najboljim napadom (81 gol) i najvećim brojem utakmica bez primljenog gola (16), demonstriravši silu kroz čitavo prvenstvo.

Foto: Claudia Greco

Kako je igrao Sučić? Talijani podijeljeni oko ocjene

Petar Sučić, koji je u Inter stigao kao veliko pojačanje, odigrao je cijelu utakmicu u veznom redu. Njegov nastup u ključnoj utakmici za naslov talijanski su mediji ocijenili šaroliko. Ocjene u poznatim "pagellama" kretale su se od skromnih 5 pa sve do solidnih 6,5. Većina analitičara istaknula je njegovu borbenost i taktičku disciplinu. Opisivali su ga kao igrača koji je "uvijek spreman pomoći suigraču" i koji pokazuje "eleganciju na sredini terena". Igrač je i s najviše pretrčanih kilometara (12). No, bilo je i onih kritičnijih.

Portal Eurosport ocijenio je njegovu igru s 5, najnižom ocjenom među igračima Intera.

Foto: Daniele Mascolo

- Što se tiče kvantitete, ne može mu se ništa prigovoriti, a grafike o pretrčanim kilometrima često mu idu u prilog. Međutim, s aspekta kvalitete, ima mu se što zamjeriti. Razlika u odnosu na Hakana Calhanoglua u ovom je trenutku očita i tjera vas da žalite za izostankom Turčina - stoji u njihovoj analizi.

S druge strane, neki su mediji bili blagonakloniji, dajući mu ocjenu 6 ili 6,5, ističući njegov doprinos u održavanju ravnoteže momčadi. Bez obzira na podijeljena mišljenja, za Sučića je ovo sezona iz snova. Nakon osvojenih naslova u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, sada je svojoj kolekciji dodao i najvrjedniji trofej dosadašnje karijere, onaj prvaka Italije.

