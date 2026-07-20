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Talijani: Krenuo je lov na Pepa Guardiolu! Maldini ga žarko želi

Piše HINA,
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Talijani: Krenuo je lov na Pepa Guardiolu! Maldini ga žarko želi
Foto: GARY OAKLEY
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Paolo Maldini kreće u veliki lov; prvi pik za klupu Italije je Pep Guardiola! Legendarni Katalonac već je bio na tajnom sastanku u Barceloni, a 'azzurri' sanjaju novi početak

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Novi tehnički direktor talijanske nogometne reprezentacije Paolo Maldini započeo je potragu za novim izbornikom, a prvi izbor mu je katalonski trener Pep Guardiola, izvijestio je u ponedjeljak Sky Italia.

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Prema navodima talijanskog medija, Maldini je proteklog vikenda u Barceloni održao sastanak s 55-godišnjim Guardiolom, koji je nakon završetka prošle sezone napustio Manchester City i trenutačno je bez angažmana. Na sastanku je sudjelovao i Leonardo, član novog tehničkog vodstva talijanske reprezentacije.

Sky Italia navodi da je riječ o prvom razgovoru s ciljem ispitivanja mogućnosti da Katalonac preuzme talijansku reprezentaciju uoči Europskog prvenstva 2028., koje će zajednički organizirati Ujedinjeno Kraljevstvo i Irska.

Premier League - Manchester City v Aston Villa
Foto: Phil Noble/REUTERS

Guardiola je nedavno izjavio da uživa u razdoblju izvan nogometa nakon odlaska iz Manchester Cityja, no Italija ima posebno mjesto u njegovoj karijeri. Nakon odlaska iz Barcelone kao igrač nastupao je za Bresciju i Romu, gdje je proveo dvije sezone.

Talijanski nogometni savez traži novo rješenje nakon razočaravajućeg razdoblja obilježenog izostankom reprezentacije sa Svjetskog prvenstva, a među kandidatima za mjesto izbornika spominju se i Roberto Mancini te Andrea Pirlo. Ipak, prema tvrdnji Sky Italije, Maldinijev prioritet ostaje Guardiola.

Italija će za dva mjeseca nastupiti u Ligi nacija, a u skupini je s Francuskom, Belgijom i Turskom.

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