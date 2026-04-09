Talijani: Luka Modrić bira između dvije opcije, a povratak u Dinamo nije jedna od njih

Milan je u prošlom kolu Serie A izgubio na gostovanju kod Napolija 0-1, čime su se te dvije momčadi zamijenile na ljestvici. Napoli je sada drugi, a Milan treći, ali Rossoneri i dalje drže dobru poziciju za plasman u Ligu prvaka. Uoči završnice sezone otvorilo se i pitanje budućnosti Luke Modrića, o čemu piše Gazzetta dello Sport.

"Prije svega, najvažnije ime. Luka Modrić se u Milanu osjeća jako dobro, kao i njegova obitelj. On je gospodar Allegrijevog veznog reda i u Serie A je, čak i s 40 godina, pokazao da i dalje može biti odlučujući faktor", piše talijanski list.

Kapetan hrvatske reprezentacije brzo je po dolasku iz Reala preuzeo ulogu vođe momčadi. U dosadašnjem dijelu sezone ima 30 ligaških nastupa uz dva gola i tri asistencije.

Ugovor Modriću istječe u lipnju, kada bi trebao nastupiti i na petom Svjetskom prvenstvu. Milan ima opciju produljenja suradnje na još jednu sezonu i želi je aktivirati, no konačnu odluku donijet će zajedno s Modrićem, pri čemu će njegovo mišljenje imati ključnu ulogu. Travanj i svibanj bit će presudni mjeseci.

Prema pisanju Gazzette, Modrić trenutačno ima dvije opcije: završetak karijere ili ostanak u Milanu još jednu sezonu. Povratak u Dinamo, u ovom trenutku, nije realna opcija.