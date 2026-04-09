Talijani: Luka Modrić bira između dvije opcije, a povratak u Dinamo nije jedna od njih

Piše Domagoj Vugrinović,
Ugovor Modriću istječe u lipnju, a u klubu su mu već ponudili novi. Ipak, ništa još nije dogovoreno i vjerojatno će se čekati završetak Svjetskog prvenstva za konačnu odluku

Milan je u prošlom kolu Serie A izgubio na gostovanju kod Napolija 0-1, čime su se te dvije momčadi zamijenile na ljestvici. Napoli je sada drugi, a Milan treći, ali Rossoneri i dalje drže dobru poziciju za plasman u Ligu prvaka. Uoči završnice sezone otvorilo se i pitanje budućnosti Luke Modrića, o čemu piše Gazzetta dello Sport. 

"Prije svega, najvažnije ime. Luka Modrić se u Milanu osjeća jako dobro, kao i njegova obitelj. On je gospodar Allegrijevog veznog reda i u Serie A je, čak i s 40 godina, pokazao da i dalje može biti odlučujući faktor", piše talijanski list.

Orlando: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Brazila
Kapetan hrvatske reprezentacije brzo je po dolasku iz Reala preuzeo ulogu vođe momčadi. U dosadašnjem dijelu sezone ima 30 ligaških nastupa uz dva gola i tri asistencije.

SVE NA JEDNOM MJESTU Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
Ugovor Modriću istječe u lipnju, kada bi trebao nastupiti i na petom Svjetskom prvenstvu. Milan ima opciju produljenja suradnje na još jednu sezonu i želi je aktivirati, no konačnu odluku donijet će zajedno s Modrićem, pri čemu će njegovo mišljenje imati ključnu ulogu. Travanj i svibanj bit će presudni mjeseci.

Prema pisanju Gazzette, Modrić trenutačno ima dvije opcije: završetak karijere ili ostanak u Milanu još jednu sezonu. Povratak u Dinamo, u ovom trenutku, nije realna opcija.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Bivši osvajač Lige prvaka promijenio grb. Sviđa li vam se?
Klubovi, a posebno u posljednje vrijeme, često eksperimentiraju s promjenama grbova. Nerijetko to bude na opći užas navijača koji ostanu ogorčeni promjenama povijesnih obilježja. Među njima je i Marseille
Gorica - Dinamo 3-6: Odlična utakmica! 'Modri' preokretom izborili finale Kupa s Rijekom
GORICA - DINAMO 3-6: Bogojević je doveo domaće u vodstvo u 3. minuti, a Bakrar je izjednačio već u šestoj. Sule je u 24. minuti Gorici donio novo vodstvo, a Dinamo je u 59. preokrenuo golom Belje

