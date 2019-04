Talijani napali Mandžu, Allegri ga brani: On je finalist SP-a...

Mario Mandžukić predvodio je Juventus protiv Ajaxa u četvrtfinalu Lige prvaka, no nije se baš istaknuo. Borio se Mandžo cijelu utakmicu, pokušavao, 'tukao' se s nizozemskim stoperima, no jednostavno mu nije išlo. Izašao je bivši hrvatski reprezentativac nakon nešto više od sat vremena zbog blijede igre, a kako to inače bude, talijanski mediji su ga odmah iskritizirali.

- Njegov način igre puno troši igrače, a ne treba zaboraviti da i oni koji su bili u finalu Svjetskog prvenstva imaju veći teret na svojim ramenima. On i Matuidi imaju sjajnu sezonu - rekao je Massimiliano Allegri koji je stao u njegovu obranu.

Mandžo je sjajno krenuo u sezonu i bio je jedan od najboljih igrača uz Cristiana Ronalda, no nakon ozljede lijevog bedra propustio je nekoliko utakmica i nije bio na raspolaganju svom treneru. Nakon toga se vratio i polako hvatao formu, no nije je skroz uhvatio, ali i takav je od velike pomoći staroj dami, no i često kritiziran od strane talijanskih medija.

Nedavno su ga kritizirali i nakon sukoba s Piatekom na utakmici protiv Milana, a neki su otišli toliko daleko da su ga optužili i za rasizam nad Kessijem s kojim je Mandžo tijekom utakmice bio u raspravi.

No, to je naš Mandžukić. Kada je god najteže, on se vrati i bude najjači. Pravi borac kojeg bi svaka momčad poželjela, a dokaz koliko vrijedi je i taj da je Juventus s njim produžio ugovor do 2021. godine...