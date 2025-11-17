Obavijesti

UŽASNUTI REPREZENTACIJOM

Talijani: Naš nogomet je na jako niskim granama, a to potvrđuje i igranje Luke Modrića u Serie A

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Alessandro Garofalo

Talijanski nogomet je u rasulu, a reprezentacija se stabilizirala na srednje niskoj razini. Čim se nađu pred suparnikom najviše klase, kao sinoć Norveške, Italija postane bespomoćna, stoji u tekstu na TuttoMercatu

Talijanska nogometna reprezentacija doživjela je težak udarac pred domaćom publikom na San Siru, gdje je u nedjelju s uvjerljivih 4-1 poražena od Norveške u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Iako je na poluvremenu vodila, momčad izbornika Gennara Gattusa potpuno se raspala u nastavku i tako upisala prvi poraz otkako je legendarni veznjak preuzeo reprezentaciju. Norvežani su ovim trijumfom potvrdili prvo mjesto u skupini I, dok Italiju početkom iduće godine čekaju dodatne kvalifikacije.

World Cup - UEFA Qualifiers - Group I - Italy v Norway
Foto: Alessandro Garofalo

Azzurri su već prije posljednjeg kola znali da je lov na vrh gotovo nemoguća misija, za preskakanje Norveške trebala im je pobjeda od čak devet golova razlike. Umjesto senzacije i revanša za lipanjski poraz 3-0, Talijani su dobili novo razočaranje koje je dodatno narušilo krhko samopouzdanje uoči baraža. Talijanski novinar Enzo Bucchioni u svom je tekstu za TuttoMercato bez zadrške secirao stanje reprezentacije. Njegove ključne poruke prenosimo u nastavku.

"Talijanski nogomet je u rasulu, a reprezentacija se stabilizirala na srednje niskoj razini. Čim se nađu pred suparnikom najviše klase, poput Francuske, Španjolske ili kao sinoć Norveške, Azzurri izgledaju bespomoćno i nemoćno. Nakon solidnih 45 minuta i vodstva preko Pija Esposita, Italija je u drugom dijelu potpuno potonula, stoji u tekstu, pa se nastavlja:

 “Dovoljan je dokaz da je 40-godišnjak poput Luke Modrića, koji je u Španjolskoj imao problema s minutažom, u Italiji najbolji igrač u gotovo svakoj utakmici.”

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kriza, smatra Bucchioni, nije kratkotrajan problem. Njeni korijeni sežu još do 2006. i osvojenog Svjetskog prvenstva. Od tada su stigla ispadanja u prvom krugu u Južnoj Africi i Brazilu, pa dva propuštena Mundijala zaredom. Velik dio odgovornosti pripisuje se talijanskom savezu i predsjedniku Gabrieleu Gravini, koji “godinama nije prepoznao znakove propadanja i nije bio sposoban promijeniti smjer.”

