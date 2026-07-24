Talijani ne odustaju od stopera 'modrih': Spremni su zaključiti povijesni transfer Dinama

Lazio intenzivno radi na dovođenju Dinamovog Sergija Domingueza, a nakon što je zagrebački klub odbio prvu ponudu za veću cijenu, Talijani opet dolaze u Zagreb kako bi riješili transfer Španjolca.

Prema javljanju Davorina Olivarija iz Sportskih novosti, Lazio dolazi u Maksimir ‘zatvoriti‘ transfer Domingueza te bi sve trebalo biti riješeno u danima koji slijede. Dominguez je među 'modre' došao prošlog ljeta za iznos od 1.2 milijuna eura te je u prošlog sezoni ostvario 41 nastup u kojima je dva puta tresao protivničku mrežu te je postigao četiri asistencije.

Foto: Kjetil Waber / SPP

Dinamo je u zimskom prijelaznom roku odbio ponudu nizozemskog PSV-a u iznosu od osam milijuna eura fiksno te još četiri uz druge bonuse. Zagrebačka momčad u planu ima zaraditi od 15-16 milijuna eura na transferu Španjolca, a ukoliko se to na kraju i realizira, mogao bi to biti jedan od najskupljih transfera u povijesti Dinama. Sve više faktora upućuje da je Dominguez pred izlaznim vratima hrvatskog prvaka, ali konačan rasplet situacije još se čeka.