Talijani o Modriću: 'Za Milan on je neprocjenjiva vrijednost'

Milan je prije reprezentativne pauze pobijedio Lecce s 3-0. Trener Ruben Amorim kupio si kakav-takav mir. Nakon europskog poraza od Benfice našao se na meti kritika, no Porugalac je u Seriji A promijenio taktički pristup s nekoliko izmjena ključnih igrača i pokazao svima da zna što radi.

La Gazzetta dello Sport navodi da je pobjeda protiv Leccea Amorimu donijela nekoliko vrlo čvrstih spoznaja na kojima može graditi momčad nakon reprezentativne stanke i konačno Milanu dati prepoznatljiv identitet.

Foto: Claudia Greco

- Prvi nastup Cristiana Pulisica u početnoj postavi otkrio je Milanovu treneru prilično očitu istinu, postoji Milan s Amerikancem i Milan bez njega. Nijedan drugi igrač u momčadi nema karakteristike kojima može donijeti toliku dozu nepredvidivosti u prostor iza napadača - ističe ugledni talijanski medij koji se dotaknuo statusa Luke Modrića.

Foto: Claudia Greco

- Amorim pronašao dobitnu formulu. Modrić je, kada Milan dominira utakmicom, neprocjenjiva dodatna vrijednost, posebno kada uz sebe ima Rabiota. Francuz se vratio u sredinu terena nakon eksperimenata na poziciji iza napadača i pritom postigao prvi ovosezonski pogodak na San Siru. Francuz može igrati bilo gdje, ali ne smije ostati izvan momčadi. A Moreira? Fenomenalno oružje, zasad uglavnom kada ulazi tijekom utakmice, ali u budućnosti, tko zna - zaključuju.