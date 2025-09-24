Obavijesti

Sport

Komentari 0
O IGRAMA U INTERU

Talijani o Sučiću: 'Trener ga kritizira, ali Hrvat se od svih veznjaka ističe po jednoj stvari'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Talijani o Sučiću: 'Trener ga kritizira, ali Hrvat se od svih veznjaka ističe po jednoj stvari'
Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

"Sučić ima viziju i kvalitetu da nastavi rasti u svom polju, jer nema puno toga za naučiti s loptom u nogama. Vjerojatno će prije ili kasnije postići nekoliko golova, stoji u tekstu Gazzette

Petar Sučić odigrao je jako dobru utakmicu za Inter u pobjedi protiv Sassuola (2-1) u četvrtom kolu talijanske lige. Inter se tako vratio na pobjedničke staze nakon dva poraza u nizu (Udinese, Juventus), a Gazzetta dello Sport pohvalila je hrvatskog veznjaka nakon utakmice. Sučić je svoj sjajan nastup "začinio" i sjajnom asistencijom bez gledanja za Dimarca

CALCIO - Serie A - Inter - FC Internazionale vs US Sassuolo
Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

"Dojam je da će se Mhitarjan posebno namučiti zadržati svoj status vođe veznog reda ako Sučić podigne razinu svoje igre protiv vrhunskih protivnika. Do sada je hrvatski reprezentativac, koji ima samo 21 godinu i kupljen je za 14 milijuna eura plus dva milijuna bonusa od zagrebačkog Dinama, upisao dvije asistencije. Ni jedan suigrač nije učinio isto, a samo još nekoliko igrača iz Serie A ima ih toliko", stoji u tekstu Gazzette, a dalje piše:

"Sučić ima viziju i kvalitetu da nastavi rasti u svom polju, jer nema puno toga za naučiti s loptom u nogama. Vjerojatno će prije ili kasnije postići nekoliko golova, kao što je to učinio u Ligi prvaka dok je još igrao u Hrvatskoj. Ako ništa drugo, treba se poboljšati u obrani: Chivu ga je kritizirao, tražeći više žestine u njegovim startovima i više hrabrosti u duelima. Ali čini se kao zanimljiv talent: od sedam središnjih veznjaka u momčadi, Sučić možda i jedini može igrati s prvim ili na dva dodira."

HVALIO HRVATSKOG KAPETANA Legenda Milana usporedila je Luku s još jednom ikonom: 'S takvim nogama on radi razliku'
Legenda Milana usporedila je Luku s još jednom ikonom: 'S takvim nogama on radi razliku'
POGLEDAJTE SJAJAN POTEZ Petar Sučić asistirao u pobjedi, trener ga kritizirao: 'Mekan je'
Petar Sučić asistirao u pobjedi, trener ga kritizirao: 'Mekan je'

Nerrazuri u sljedećem kolu igraju protiv Cagliarija u gostima, a zatim na San Siru dočekuju prašku Slaviju u Ligi prvaka. Pobjeda u ligi im je prijeko potrebna jer im Napoli na vrhu već bježi šest bodova, a trenutačno su na slabom 10. mjestu. U Ligi prvaka su pobijedili Ajax te se očekuje da će i u drugom kolu doći do pobjede.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža
EVO KAKO SE MIJENJALA

FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža

Sarah Crail je australska bodibilderica koja se u ovaj sport zaljubila kada je imala 20 godina, a u svega osam godina stvorila je impozantne mišiće. Takve da joj i neki muškarci zavide na bicepsima
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Kovačević zapaprio Hajduku, a sad će to pokušati i njegov zet!
KOPRIVNICA - HAJDUK

Kovačević zapaprio Hajduku, a sad će to pokušati i njegov zet!

Splićani osminu finala Kupa love i preko bivšeg ‘vatrenog’ Leškovića. Ako prođu, idu na Cibaliju. Marko Livaja trebao bi započeti utakmicu i tako tražiti povratak u golgetersku formu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025