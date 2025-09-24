Talijani o Sučiću: 'Trener ga kritizira, ali Hrvat se od svih veznjaka ističe po jednoj stvari'

Petar Sučić odigrao je jako dobru utakmicu za Inter u pobjedi protiv Sassuola (2-1) u četvrtom kolu talijanske lige. Inter se tako vratio na pobjedničke staze nakon dva poraza u nizu (Udinese, Juventus), a Gazzetta dello Sport pohvalila je hrvatskog veznjaka nakon utakmice. Sučić je svoj sjajan nastup "začinio" i sjajnom asistencijom bez gledanja za Dimarca.

Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

"Dojam je da će se Mhitarjan posebno namučiti zadržati svoj status vođe veznog reda ako Sučić podigne razinu svoje igre protiv vrhunskih protivnika. Do sada je hrvatski reprezentativac, koji ima samo 21 godinu i kupljen je za 14 milijuna eura plus dva milijuna bonusa od zagrebačkog Dinama, upisao dvije asistencije. Ni jedan suigrač nije učinio isto, a samo još nekoliko igrača iz Serie A ima ih toliko", stoji u tekstu Gazzette, a dalje piše:

"Sučić ima viziju i kvalitetu da nastavi rasti u svom polju, jer nema puno toga za naučiti s loptom u nogama. Vjerojatno će prije ili kasnije postići nekoliko golova, kao što je to učinio u Ligi prvaka dok je još igrao u Hrvatskoj. Ako ništa drugo, treba se poboljšati u obrani: Chivu ga je kritizirao, tražeći više žestine u njegovim startovima i više hrabrosti u duelima. Ali čini se kao zanimljiv talent: od sedam središnjih veznjaka u momčadi, Sučić možda i jedini može igrati s prvim ili na dva dodira."

Nerrazuri u sljedećem kolu igraju protiv Cagliarija u gostima, a zatim na San Siru dočekuju prašku Slaviju u Ligi prvaka. Pobjeda u ligi im je prijeko potrebna jer im Napoli na vrhu već bježi šest bodova, a trenutačno su na slabom 10. mjestu. U Ligi prvaka su pobijedili Ajax te se očekuje da će i u drugom kolu doći do pobjede.