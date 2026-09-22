Talijani oduševljeni Lukom! 'Ne znamo koliko će još igrati, ali s njim smo vidjeli najbolji Milan'

Luka Modrić (41) ponovno je oduševio talijanske medije. Hrvatski kapetan vratio se u početnu postavu Milana i odigrao važnu ulogu u pobjedi protiv Leccea (3-0) u petom kolu Serie A. Talijani su posebno istaknuli njegovu kontrolu igre, preciznost dodavanja i doprinos u obrani, a Gazzetta dello Sport zaključila je da su “rossoneri” s Modrićem na terenu odigrali svoju najbolju utakmicu ove godine.

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Milan je poveo u 14. minuti golom Christiana Pulišića, Adrien Rabiot povisio je na 2-0 u 61. minuti, a Diego Moreira u 73. minuti potvrdio je pobjedu domaćina. Momčad Rubena Amorima tako je stigla do 11 bodova i petog mjesta na ljestvici talijanskog prvenstva, s dva boda zaostatka za vodećim momčadima.

Modrić je na terenu proveo 76 minuta, a za to je vrijeme imao 107 dodira s loptom. Uputio je 93 dodavanja, od kojih je 88 pronašlo suigrače, uz uspješnost od 95 posto. Sedam od osam dugih lopti završilo je na pravoj adresi, a hrvatski veznjak upisao je i jedno ključno dodavanje te stvorio veliku priliku. Obrambenom učinku pridonio je trima presijecanjima i sedam osvojenih lopti.

Gazzetta dello Sport posebno je pohvalila Amorimovu odluku da nakon nekoliko utakmica u kojima je često mijenjao početnu postavu ponovno pruži priliku iskusnijim nogometašima. Uz Modrića, talijanski list izdvojio je Rabiota, Pulisica i Marija Gilu kao četvoricu igrača koji su promijenili izgled Milanove momčadi.

"Ne znamo koliko će utakmica Luka Modrić odigrati do kraja sezone, ali s njim na terenu vidjeli smo najbolji Milan ove godine", piše Gazzetta.

Talijani ističu da je hrvatski kapetan protiv Leccea mogao igrati upravo onako kako mu najviše odgovara. Milan je kontrolirao posjed, a Modrić je diktirao ritam i pronalazio rješenja u organizaciji napada. Istodobno je pomagao suigračima u obrani i omogućavao Rabiotu veću slobodu u kretanju prema suparničkom golu.

Foto: Claudia Greco

Posebno je zanimljiva bila akcija koja je prethodila Rabiotovu golu. Milan je povezao čak 15 uzastopnih dodavanja, a Modrić je u njezinu začetku promjenom strane pronašao Alexisa Saelemaekersa. “rossoneri” su potom nastavili kombinirati, a nakon suradnje Pulišića, Rabiota i Goncala Ramosa francuski veznjak zatresao je mrežu za 2-0.

Gazzetta istile da upravo ta akcija pokazuje kakvu igru Amorim želi razviti. Milan je nakon pola sata imao čak 80 posto posjeda, ali nije samo kružio s loptom, nego je u pravim trenucima ubrzavao igru i tražio prostor iza suparničke obrane.